Томас Мюлер след първия си гол за Ванкувър Уайткапс: "Това беше невероятен момент за мен"

Кремена Младенова
снимка: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP
Ванкувър,  
24.08.2025 13:32
Томас Мюлер отбеляза първия си гол за Ванкувър Уайткапс при дебюта си в титулярния състав и осигури драматична победа с 3:2 срещу Сейнт Луис Сити в среща от Мейджър Лийг Сокър. Победният гол на Мюлер беше и най-късният в историята на Уайткапс в лигата - 14 минути след старта на добавеното време.

"Това беше невероятен момент за мен", заяви световният шампион с националния тим на Германия от 2014 година.

"От една страна, бяхме под напрежение, защото с дузпата имахме добър шанс да отбележим. Но какво се случва, ако пропусна? Вече щяхте да пишете новините си - Томас Мюлер пропусна дузпа", добави германският футболист.

"На мен ми харесва да съм под напрежение и когато съотборниците ми ме поздравиха, чувството да вкарам този гол пред нашите фенове беше много приятно", каза още Мюлер, цитиран от агенция ДПА.

Футболистите на Ванкувър Уайткапс в момента са трети в Западната конференция на Мейджър Лийг Сокър, което би им осигурило място в плейофите.

Мюлер не получи удължаване на договора си с Байерн Мюнхен и след 25 години, през лятото, напусна клуба, за който спечели множество титли, включително требъл през 2013-а и 2020 година.

