снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
София,  
24.08.2025 13:12
Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 25-ата си позиция в световната ранглиста по тенис при мъжете.

34-годишният Димитров, който в момента лекува контузия на големия гръден мускул, получена на юли в четвъртия кръг на „Уимбълдън“, има актив от 2045 точки.

В челото на класацията на сингъл промени няма. Шампионът от „Уимбълдън“ Яник Синер (Италия) е номер 1 с 11480 точки, следван от победителя на „Ролан Гарос“ Карлос Алкарас (Испания) с 9590 точки и от Александър Зверев (Германия) с 6230 точки.

Британецът Лойд Гласпуул остава начело в ранглистата на двойки с 8390 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
   
   сингъл:
   1. (1) Яник Синер (Италия)           11480 точки
   2. (2) Карлос Алкарас (Испания)       9590 точки
   3. (3) Александър Зверев (Германия)   6230 точки
   4. (4) Тейлър Фриц (САЩ)              5575 точки  
   5. (5) Джак Дрейпър (Великобритания)  4440 точки
   6. (6) Бен Шелтън (САЩ)               4280 точки 
   7. (7) Новак Джокович (Сърбия)        4130 точки
   8  (8) Алекс де Минор (Австралия)     3545 точки  
   9. (9) Карен Хачанов (Русия)          3240 точки
  10.(10) Лоренцо Музети (Италия)        3205 точки
    
   българите: 
  25.  (25) Григор Димитров              2045 точки
 263. (263) Димитър Кузманов              204 точки    
 394. (387) Адриан Андреев                125 точки  
 449. (448) Илиян Радулов                  99 точки
 505. (460) Пьотр Нестеров                 81 точки
 670. (662) Александър Донски              48 точки
 714. (718) Янаки Милев                    41 точки 
 810. (808) Динко Динев                    29 точки
 905. (889) Георги Георгиев                21 точки
 926. (822) Иван Иванов                    19 точки
 967. (972) Анас Маздрашки                 16 точки
 987.(1028) Александър Василев             15 точки
1289.(1296) Александър Петров               6 точки 
1297.(1305) Габриел Донев                   5 точки
1327.(1327) Виктор Марков                   4 точки
1437.(1437) Диан Недев                      4 точки
1438.(1573) Джордж Лазаров                  4 точки
1467.(1470) Леонид Шейнгезихт               4 точки
2167.(1779) Самуил Конов                    1 точки
    
   двойки:
  1.  (1) Лойд Гласпуул (Великобритания)  8390 точки 
  2.  (2) Джулиън Кеш (Великобритания)    7825 точки
  3.  (3) Марсело Аревало (Аржентина)     7595 точки
  3.  (3) Мате Павич (Хърватия)           7595 точки
  5.  (5) Хари Хелиоваара (Финландия)     6330 точки
  5.  (5) Хенри Патън (Великобритания)    6330 точки
  7.  (7) Кевин Кравиц (Германия)         6015 точки
  8.  (8) Тим Пюц (Германия)              5925 точки
  9.  (9) Никола Меткич (Хърватия)        5580 точки
 10. (10) Нийл Скупски (Великобритания)   5310 точки  
    
   българите:
 157. (153) Александър Донски              523 точки
 268. (249) Антъни Генов                   250 точки
 347. (345) Пьотр Нестеров                 175 точки
 510. (511) Янаки Милев                    105 точки
 931. (927) Леонид Шейнгезихт               42 точки
 980. (841) Динко Динев                     38 точки
1097.(1090) Георги Георгиев                 30 точки
1276.(1194) Виктор Марков                   21 точки
1415.(1409) Адриан Андреев                  16 точки
1429.(1426) Самуил Конов                    16 точки 
1481.(1476) Илиян Радулов                   14 точки
1607.(1029) Николай Неделчев               10 точки
1656.(1649) Димитър Кузманов                 9 точки
1689.(1528) Пламен Милушев                   8 точки
1706.(1712) Габриел Донев                    8 точки
1706.(1712) Симон Антони Иванов             8 точки
1734.(1733) Диан Недев                       8 точки 
1738.(1730) Александър Петров                8 точки
1751.(1743) Михаил Иванов                    8 точки
1958.(1957) Радослав Шандаров                5 точки
1958.(1957) Васил Шандаров                   5 точки 
2041.(2026) Ерик Владимиров                  4 точки
2065.(2067) Александър Василев               4 точки
2077.(2079) Иван Иванов                      4 точки
2290.(2287) Никола Керемедчиев               2 точки 
2290.(2287) Дейвид Симеонов                  2 точки

