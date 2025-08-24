"Уолстрийт джърнъл": Пентагонът е въвел ограничения за използването от Украйна на ракети АТАКМС за удари на територията на Русия

Пентагонът от няколко месеца е въвел ограничения за използването от Украйна на американски ракети с голям обхват за атаки във вътрешността на Русия, с което е лишил Киев от мощно оръжие в борбата му срещу руската инвазия, пише в. "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на представители на американските власти.

Решението, което е било прието от Министерството на отбраната на САЩ в края на пролетта и не е обявено официално, не позволява Украйна да използва американските системи АТАКМС (ATACMS) срещу цели на територията на Русия. В поне един случай украинската армия е поискала да използва АТАКМС срещу цел в Русия, но ѝ е било отказано, твърди "Уолстрийт джърнъл".

Ветото на САЩ върху употребата на ракети с голям обсег ограничава военните операции на Украйна. То е било наложено в момент, когато Белият дом се опитва да убеди Кремъл да започне мирни преговори, отбелязва "Уолстрийт джърнъл".

Заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби разработи "механизъм за одобрение", чрез който да бъдат вземани решения по исканията на Киев за използване на американски ракети с голям обсег, както и за тези, предоставени на Украйна от европейските ѝ съюзници, като британските "Сторм Шадоу", които разчитат на американски разузнавателни данни и компоненти.

На базата на този механизъм министърът на отбраната Пийт Хегсет има последната дума в решенията дали Украйна може да разполага ракети АТАКМС, чийто обсег е около 300 километра, за удари срещу Русия.

Изискването на Пентагона за одобрение на употребата на АТАКМС на практика отмени решението на предишния президент на САЩ Джо Байдън през последната година от мандата му, с което той позволи на Украйна да нанася удари дълбоко навътре на руска територия, посочва "Уолстрийт джърнъл".

"Президентът (Доналд) Тръмп беше много ясен, че войната в Украйна трябва да приключи. В момента няма промяна във военната позиция на Русия и Украйна", каза в изявление говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

"Уолстрийт джърнъл" отбелязва, че досега нито Пентагонът, нито украинските власти са отговорили на запитванията му за коментар.