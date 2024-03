Лиъм Галахър и Джон Скуайър оглавиха британската класация за албуми с първата си съвместна продукция, озаглавена Liam Gallagher & John Squire, съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Бившият вокалист на групата "Оейзис" и китаристът на "Стоун роузис" издадоха албума на 1 март и при дебюта си в чарта се изкачиха на върха. Пилотното парче Just Another Rainbow беше пуснато в началото на януари.

За първи път Джон Скуайър е на най-високото стъпало на британската класация за албуми. В музикалната си кариера, която продължава над три десетилетия, Лиъм Галахър има 14 продукции, достигнали върха на подреждането, отбелязва на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Двамата тръгват на турне на 13 март от Глазгоу, Шотландия, което ще продължи до 11 април, когато ще се срещнат с почитателите си в Ню Йорк.

Втората позиция в британската класация за албуми е за Род Стюарт и Джус Холанд със съвместния им проект Swing Fever.

Третото място е за вокалистът на "Айрън мейдън" Брус Дикинсън и неговият седми солов проект The Mandrake Project.

Британските рокери "Ярд акт" заемат четвъртата позиция с албума си Where’s My Utopia?. Това е втората им продукция и тя дебютира в класация на четвърта позиция. Следва певицата Рей с албума си My 21st Century Blues. След като триумфира миналата седмица на церемонията за наградите БРИТ, тя се изкачи до петото място от 98-а позиция. Продукцията й е на пазара от 2023 г., като тогова достигна до второ място в чарта. Заради музикалните отличия My 21st Century Blues отново набра сила в класацията.

Бионсе с кънтри хита й Texas Hold‘Em не слиза от върха на британската класация за сингли вече трета седмица. Бенсън Буун е на второто място в чарта с Beautiful Things. Третата позиция в британската класация за сингли е за Теди Суимс с неговия хит Lose Control.