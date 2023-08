Nothing But Thieves и Franz Ferdinand разтърсиха сцената на Burgas Summer Live

Шотландската инди рок банда Franz Ferdinand, британците от Nothing But Thieves и българската група Hayes & Y разтърсиха сцената на Burgas Summer Live със силни изпълнения, на които видимо се насладиха няколко хиляди души публика.



Вечерта започна по график, като първи на сцената още в 18:00 ч. в петък излязоха Hayes & Y. Те зарадваха верните си почитатели с любими песни от последния им албум "Press. Go.Move.Slow", както и с най-новия си сингъл от тази година "Take It Away".



Малко преди залезът да започне да оцветява фестивалната зона в топлите си цветове Nothing But Thieves започнаха изпълнението си ударно с "Welcome to the DCC" от албума им "Dead Club City", издаден в края на юни тази година. В следващите песни те направиха своеобразна обиколка през по-старите си записи като "Real Love Song" и "Futureproof", в които вокалистът Конър Мейсън демонстрира широкия си гласов диапазон, превключвайки за секунди от ниските тонове във фалцет.



Музикантите не пропуснаха да наблегнат и на най-новите си парчета като "Keeping You Around", "Overcome" и "Unperson". Въпреки обичайната практика публиката да припява на по-старите песни на любимите си групи, в случая голямата част от хората пред сцената показаха, че не само следят много внимателно, но и познават най-новото с марката Nothing But Thieves.



Китаристът Доминик Крейк разказа, че за него това не е първо гостуване в България и допълни, че той е посещавал "културния хъб на вселената Слънчев бряг" заедно с негов много добър приятел, при което посочи барабаниста Джеймс Прайс.



Вокалистът Конър Мейсън благодари на българските почитатели на групата за това, че са били търпеливи да ги изчакат да стигнат и до тях най-сетне. "Виждам гладни за нашата музика лица, които отдавна са ни чакали да дойдем", допълни той. Мейсън многократно се възхити от енергията на хората, красивото място и повтори, че явно ще трябва да се върнат в България отново скоро. "Никога не знаеш колко почитатели ще срещнеш на местата, на които свириш", каза още той.



В тълпата се виждаха няколко саморъчно направени плаката специално за Nothing But Thieves. Eдин от тях гласеше "Bulgaria <3 You" (България ви обича). Другият надпис "I left my heart in Amsterdam/ Burgas" (Оставих сърцето си в Амстердам/Бургас), който използва текста от една от най-популярните им песни "Amsterdam", дори стигна до сцената и бе показан от китариста Джо Лангридж Браун, след като групата постави силен финал на участието си с изпълнение на това парче.



След кратка почивка, за да събере сили след бурните танци, публиката отново се концентрира пред сцената около 21:30 ч. за участието на определяните като хедлайнери на вечерта Franz Ferdinand. Изпълнението на сформираната в Глазгоу банда започна на фона на обложката на компилацията от техни хитове "Hits To The Head", издадена през миналата година, и премина през по-голямата част от песните, включени в нея. Сред тях бяха "No You Girls", "The Dark of the Matinee", "Michael", "Walk Away", "Do You Want To" и "Evil Eye"



Вокалистът Алекс Капранос поздрави всички със "Здравей" и многократно след това каза "Благодаря" на български. Той демонстрира умението си да владее публиката и с харизматичното си поведение да я накара да танцува бурно. Атмосферата бе допълнена от огромни светещи надуваеми топки, които в един момент заподскачаха из тълпата, която сякаш избухна при изпълнението на един от най-големите хитове на групата "Take Me Out".



Малко повече от час след началото Капранос успя да накара цялата публика да се сниши и приклекне, за да подсили още повече ефекта от гръмкото изпълнение и танци на песента "This Fire". С него Franz Ferdinand поставиха финал на концерта си, а припевът "This Fire is out of control I'm gonna burn this city, burn this city" продължи да се чува от отделни фенове из публиката и докато се оттегляха от фестивалната зона.