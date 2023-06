Кой ще бъде летният хит на 2023 г.?

Кой ще бъде хитът на лятото на 2023 г. прогнозира Асошиейтед прес, представяйки някои песни с потенциал да завладеят феновете в топлите месеци.

Слънцето грее, плажът зове и учебните занятия са приключили: Време е да подготвим песента на лятото.

Често има ясен шампион

През 2017 г. "Despacito" на Луис Фонси, Деди Янки и Джъстин Бийбър беше неизбежен хит. През 2019 г. "Old Town Road" на Лил Нас Екс се чуваше навсякъде и предвещаваше бъдеща суперзвезда. През 2021 г. същото направи и "Drivers License" на Оливия Родриго. Но невинаги е така.

Дали това се отнасяше и за "As It Was" на Хари Стайлс през 2022 г.? Кой претендираше за титлата през лятото на 2020 г.? Когато цялата световна музика е достъпна в стрийминг платформите, могат ли слушателите да се споразумеят за една-единствена песен на лятото?

Ами ако не им се налага? Ето прогнозите на Асошиейтед прес за някои от песните на лятото през 2023 г. - и миналогодишни хитове.

Горещите ритми на "Put It On Da Floor" на рапъра Лато го превръщат в претендент за клубна песен на лятото. За това допринася и сезонната мантра: "I'm sexy dancin' in the house/I feel like Britney Spears", повтарян от гост изпълнителката Карди Би.

Предишният шампион беше "Break My Soul" на Бионсе (2022 г.).

Мечтаният дует ПинкПантерес и рапърът Айс Спейс създаде "Boy's a Liar PT. 2" - трактат за съвременните запознанства с неоспорима закачка и много креативно произношение на думата "liar" (лъжец - англ. език). Малко песни успяват да се задържат на върха над шест месеца.

Предишен шампион: Толкова е хубава, че трябва да бъде спомената два пъти -- "Drivers License" на Оливия Родриго (2021).

Какво се получава, когато вземете конфронтационна евангелска проповед, изнесена от жена, която се нарича Систър Санди, в колежанските кампуси, ремиксирате я и й дадете ритъм? Хит, благодарение на комика/рапър Ейнджъл Лакета Мур и артистите Карл Диксън и Стив Теръл.

Предишен шампион: "Birthday Suit" на Космо Шелдрейк (2019 г.)

Тези, които чакат химн, сравним с размерите на щата Тексас, от Майли Сайръс, ще продължат да чакат, но "Flowers" е в духа на 80-те години на миналия век за тези, които са с разбито сърце. За Сайръс това е песен за живота след развод, но за феновете й е празник за преоткриване на себе си.

Предишен шампион: "Next Girl" на Карли Пиърс (2020 г.)

Подобно на летен флирт, дискотечните ритми на "Padam Padam" на Кайли Миноуг са достойни за влюбване в поп музиката - ярки, бързи и силни.

Предишен шампион: "Work From Home" на "Фифт хармъни"(2016 г.)

Властването на Морган Уолън продължава и през лятото, като неговият кънтри поп-рок сингъл за раздялата "Last Night" доминира в радио ефира - и вероятно в слушалките на човека до вас.

Предишен шампион: "Somebody That I Used to Know" на Готие, Кимбра (2011 г.)

Кънтри звездата взима класика на Трейси Чапман и я превръща в мелодия за лагерния огън в Северна Каролина. Перфектна за шофиране в колата ви.

Предишен шампион: "Fast Car" на Джонас Блу, Дакота (2015 г.) - или всеки друг кавър на "Fast Car", в миналото и сега.

Една фраза: "Карма" е гаджето ми, "Карма" е бог, "Карма" е навсякъде този сезон... точно като Тейлър Суифт, тъй като турнето й "Ерас тур" продължава.

Предишен шампион: "Red" на Тейлър Суифт (2013 г.)

Със заглавие като "Where She Goes" може да изглежда, че пуерториканският регетон изпълнител Бед Бъни се готви да издаде хит на английски език. Това обаче не е неговият стил. Вместо това Бенито, както го наричат феновете, пак пее на испански език - идеален за нощно парти или за последвалата ранна сутрин на плажа.

Предишен шампион: "Mi Gente" на Джей Балвин, Уили Уилям (2017)

Това са само част от парчетата, които се очертават като хитове на лято 2023.