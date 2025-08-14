"Тисен-Круп" понижи прогнозата си за продажбите и ще намали инвестициите

Изпитващата затруднения индустриална група "Тисен-Круп" (Thyssen-Krupp) понижи прогнозата си за продажбите за финансовата 2024/25 г. и обяви намерение да инвестира по-малко, след като отчете загуба за третото тримесечие, предадоха ДПА и Ройтерс.

За периода до края на септември компанията отчита нетна загуба от 255 млн. евро. Резултатът е повлиян от отписвания в стоманодобивното подразделение, както и от по-слабо търсене и по-ниски цени, довели до спад на приходите от 9,0 млрд. евро до 8,2 млрд. евро.

За цялата финансова година групата вече очаква понижение на продажбите с между 5 и 7 на сто, вместо досегашната прогноза за спад до 3 процента. Коригираната оперативна печалба (EBIT) се предвижда да бъде в долната част на обявения по-рано диапазон от 600 млн. евро до 1 млрд. евро.

В отговор на ситуацията "Тисен-Круп" ще намали инвестициите си до 1,4–1,6 млрд. евро спрямо първоначалните планове за 1,6–1,8 млрд. евро. Пазарът реагира негативно, като акциите на компанията, търгувани на MDax, поевтиняха с над 8 на сто до 8,93 евро за брой.

Слабата пазарна среда в ключови отрасли като автомобилостроене, машиностроене и строителство е ясно забележима, заяви главният изпълнителен директор Мигел Лопес. По думите му компанията предприема последователни мерки за намаляване на разходите.

Лопес, който ръководи процеса на реорганизация на групата, получи миналата седмица одобрението на акционерите за планираното първично публично предлагане на морското подразделение "Те Ка Ем Ес" (ThyssenKrupp Marine Systems, ТКМS). Той също така възнамерява да отдели стоманодобивния бизнес, като предстои да се уточнят ключови детайли, включително размерът на финансовата подкрепа от компанията майка.

Стоманодобивното подразделение продължава да е във финансово затруднение, като коригираната му оперативна печалба се свива от 100 млн. евро на 31 млн. евро през тримесечието. Допълнителна тежест оказва амортизация в размер на около 100 млн. евро.