Общо 13 свободни позиции за хора с висше образование са обявени в Бюрото по труда в Панагюрище

Общо 75 свободни работни места, от които 13 за хора с висше образование, са обявени към момента в Дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище. Това съобщиха от институцията. Най-търсените кадри с квалификация са в сферата на образованието. Обявените свободни позиции за учители са шест – от предучилищен до гимназиален етап.

От тях се търсят преподаватели по български език и литература, математика, както и учител по теоретично обучение за оптика и оптично производство. Свободни са позиции за учители с образование в професионално направление „Педагогика“ за група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас, както и педагогически съветник. Детска градина търси учител с квалификация по предучилищна педагогика.

Висшисти с техническо образование се търсят за длъжности като началник-цех, ръководител транспорт, техник-механик, технолог и специалист продажби. Обявени са места и за главен счетоводител с икономическо образование, както и за лаборант с квалификация в химическите науки.

Регионалният пазар на труда отчита търсене на специалисти по професии и специалности с ключово значение за местната икономика в направленията „Машиностроене, металообработване и металургия“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Информатика и компютърни науки“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Търговия“, каза за БТА директорът на Дирекцията „Бюро по труда“ – Панагюрище Галя Бимбашова.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката „Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

Мярката „Избирам България" е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.