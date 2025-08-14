"Райънеър" отчита силно търсене през летния сезон

Подробно търсене

Елена Савова
На снимката: самолет на авиокомпанията се готви за излитане от летище София. Снимка: "Райънеър"
Тирана,  
14.08.2025 14:34
 (БТА)

Нискотарифната авиокомпания "Райънеър" (Ryanair) отчита силно търсене в цяла Европа с резервации, надминаващи отчетените през миналата година, и е "предпазливо оптимистична" за постигането на летните си цели. Това посочи главният изпълнителен директор на превозвача Майкъл О'Лиъри, цитиран от Ройтерс. 

"Наблюдаваме силни резервации през пиковите летни месеци... Цените се задържат", каза О'Лиъри в интервю, допълвайки, че резервациите са с около 1 процент повече в сравнение със същия период на миналата година.

Той повтори прогнозата си от юли, че средните цени на билетите вероятно ще се възстановят почти изцяло от поевтиняването със 7 процента, наблюдавано през тримесечието юли-септември на миналата година, когато "Райънеър" беше засегната от предпазливостта на потребителите и спор с някои онлайн туристически агенции. 

Постигането на лятната цел ще зависи от резервациите, правени в последния момент, за останалата част от ключовото второ тримесечие на авиокомпанията, което приключва на 30 септември, каза О'Лиъри.

По думите му няма сигнали, че горещите вълни през това лято карат потребителите да променят плановете си. Бизнесменът обаче предупреди, че митата, наложени от САЩ, в крайна сметка ще окажат натиск върху световния растеж. 
  
Той също така похвали самолетостроителя "Боинг" (Boeing) за това, че се е съгласил да достави някои самолети по-рано от планираното и по този начин да сложи край на поредицата от закъснения в доставките, които забавиха темпа на растеж на "Райънеър". 

О'Лиъри е в Тирана, където обяви удвояване на капацитета до 4 милиона пътника годишно при три самолета, базирани на летището на албанската столица. Той определи Албания като скритата перла на Адриатика. 

"Райъеър", най-голямата авиокомпания в Европа по брой пътници, също така обяви планове да увеличи капацитета си за обслужване на Швеция с 25 на сто за тази зима, като добави осем нови маршрута, след като страната премахна авиационния си данък в началото на миналия месец. Очаква се това да увеличи натиска върху местните конкуренти като САС (SAS) и "Норуиджън еър" (Norwegian Air). 

Маркетинг директорът на нискотарифния превозвач Дара Брейди призова Швеция да замрази летищните такси и евентуално да предложи допълнителни стимули за растеж, като по думите му това би позволило на "Райънеър" да удвои трафика си в Швеция до 2030 година. 

/ИЦ/

