"Райънеър" ще възнаграждава с по-високи бонуси служителите си, които забелязват прекалено голям багаж

Ива Тончева
Снимка: Ива Тончева/БТА
Амстердам,  
28.08.2025 12:53
 (БТА)

Ирландската нискотарифна авиокомпания "Райънеър" (Ryanair) ще изплаща по-високи бонуси на служителите си, ако заловят пътници, които се опитват да пренесат багаж с превишени размери. "Искам нашите служители да залавят хората, които се опитват да измамят системата ни", заяви изпълнителният директор на авиокомпанията Майкъл О'Лиъри, цитиран от нидерландския информационен сайт "Ню".

"Райънеър" и досега даваше бонуси, за да мотивира персонала си, а сега ги увеличава от 1,50 евро на 2,50 евро на багаж. Месечният таван от 80 евро вече отпада.

Миналия месец британските медии съобщиха, че "Райънеър" е много доволна от политиката си по отношение на тези премии. Тогава компанията заяви, че обмисля увеличение на сумата.

"Райънеър" е известна със строгите си правила за багажа. Който се яви на изхода с прекалено големи чанти, трябва да плати допълнително. О'Лиъри заяви, че все още е изненадан от броя на хората, които се опитват да се качат на борда с прекалено голям багаж, и мислят, че могат да го направят незабелязано.

/ЦМ/

