Наземният персонал на "Райънеър" в Испания стачкува с искания за по-високи възнаграждения и по-добри условия на труд

Женя Илчева
Снимка: AP/Martin Meissner, архив
Мадрид,  
15.08.2025 16:51
 (БТА)

Наземният персонал, обслужващ полетите на "Райънеър" (Ryanair) на основните испански летища, предприе днес стачни действия, които въпреки засиленото търсене на пътувания през летния сезон, първоначално не доведоха до сериозни смущения на въздушния трафик, предаде ДПА.

Служителите, наети от "Асул хендлинг" (Azul Handling), настояват за по-високо заплащане и по-добри условия на труд. Компанията е дъщерна на ирландския нискобюджетен превозвач и отговаря за обслужването на пътниците, багажа, самолетите и други летищни операции.

Планирано е стачката да продължи до неделя, а работниците заплашват да подновят стачните действия всяка сряда, петък, събота и неделя до края на годината, ако "Райънеър" не изпълни техните искания.

В събота към стачката ще се присъединят и служители на компанията за наземно обслужване "Менцийс" (Menzies), която работи с няколко авиокомпании. Те обявиха стачни действия през уикендите до края на август.

През първите часове на стачката на служителите на "Асул холдинг" днес имаше минимално въздействие върху въздушния трафик – нямаше отменени полети, а само леки закъснения, според данни от проследяване на полети, предоставени от оператора "Аена" (Aena).

Това вероятно се дължи на законови изисквания, които задължават компаниите да осигурят минимално ниво на обслужване по време на стачка, които на практика действат като форма на ограничение на правото на стачка, посочва ДПА.

Испанският Съюз на работниците (UGT) обвини ръководството на "Асул холдинг", че нарушава правото на стачка на служителите.

По-рано днес Министерството на външните работи на България препоръчва на българските граждани, планиращи да пътуват с полети от или до Испания, да проверяват предварително и да следят информацията за своите полети в сайтовете или мобилните приложения на съответните авиокомпании.  

