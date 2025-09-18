Подробно търсене

Испанският летищен оператор ще утрои инвестициите си в летищата на страната между 2027 и 2031 г. до над 12,8 млрд. евро

Бойчо Попов
Летището в Барселона. Снимка: AP/Mariona Batalla Taylor, архив
Мадрид,  
18.09.2025 18:51
Испанският летищен оператор "Аена" (Aena) обяви, че ще утрои инвестициите си между 2027 и 2031 г. до 12,88 млрд. евро (15,24 млрд. долара). Планът предвижда разширяване на терминалите, за да се посрещне очакваният ръст на пътническия трафик, предаде Ройтерс.

Компанията прогнозира, че през 2025 г. испанските летища ще обслужат до 320 млн. пътници, или с 3,4 на сто повече от рекордните 309 млн. миналата година. Основен двигател на растежа е туристическата индустрия.

Летищата в Мадрид и Барселона вече са близо до пълния си капацитет и се нуждаят от нови инвестиции, заяви главният изпълнителен директор Мауриси Лусена. По думите му "Аена" ще се сблъска с технически и търговски предизвикателства, тъй като трябва да реализира няколко проекта едновременно, осигурявайки непрекъсната работа.

През предходния четиригодишен период до 2026 г. компанията, която е най-големият летищен оператор в света по брой обслужени пътници, бе планирала инвестиции за 3,54 млрд. евро. Испания е втората по посещаемост страна в света след Франция и е отчела ръст от 5,9 на сто на международните пристигания до 75,4 млн. души през първите осем месеца на годината.

Акциите на "Аена" поевтиняха с 4,7 на сто след обявяването на инвестиционния план. Според компанията предложението ще бъде разгледано от испанския кабинет на 15 октомври. 

15.08.2025 16:51

Наземният персонал на "Райънеър" в Испания стачкува с искания за по-високи възнаграждения и по-добри условия на труд

Наземният персонал, обслужващ полетите на "Райънеър" (Ryanair) на основните испански летища, предприе днес стачни действия, които въпреки засиленото търсене на пътувания през летния сезон, първоначално не доведоха до сериозни смущения на въздушния
28.04.2025 15:41

Прекъсване на електрозахранването засегна големи части от Испания и Португалия

След като големи части от Испания и Португалия бяха засегнати от прекъсване на електрозахранването, операторът на испанската електрическа мрежа "Ред електрика" (Red Electrica) обяви, че работи съвместно с енергийни компании за отстраняването на
22.10.2024 16:11

Испанските авиокомпании очакват скок на зимните продажби заради конфликта в Близкия изток

Испанските авиокомпании очакват да продадат с 12 на сто повече билети тази зима, отколкото година по-рано, тъй като пътниците се стремят да избягват конфликтните зони.  Това заяви председателят на промишленото сдружение на испанските авиокомпании
26.01.2024 18:13

Испания ще инвестира 2,4 милиарда евро, за да разшири мадридското летище

Испанският премиер Педро Санчес обяви днес инвестиционен план на стойност 2,4 милиарда евро за разширяване на мадридското летище "Барахас", чийто капацитет ще достигне 90 милиона пътници годишно до 2031 г., предаде Франс прес. Тази инвестиция е
13.12.2022 15:34

Служители на испански летища планират да стачкуват около Коледа и Нова година

Служители на испанския летищен оператор "Аена" (Aena) планират да стачкуват около Коледа и Нова година, съобщи Синдикалната конфедерация на работническите комисии (CCOO), един от водещите профсъюзи в Испания, предаде Ройтерс. Други испански

