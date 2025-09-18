Испанският летищен оператор ще утрои инвестициите си в летищата на страната между 2027 и 2031 г. до над 12,8 млрд. евро

Испанският летищен оператор "Аена" (Aena) обяви, че ще утрои инвестициите си между 2027 и 2031 г. до 12,88 млрд. евро (15,24 млрд. долара). Планът предвижда разширяване на терминалите, за да се посрещне очакваният ръст на пътническия трафик, предаде Ройтерс.

Компанията прогнозира, че през 2025 г. испанските летища ще обслужат до 320 млн. пътници, или с 3,4 на сто повече от рекордните 309 млн. миналата година. Основен двигател на растежа е туристическата индустрия.

Летищата в Мадрид и Барселона вече са близо до пълния си капацитет и се нуждаят от нови инвестиции, заяви главният изпълнителен директор Мауриси Лусена. По думите му "Аена" ще се сблъска с технически и търговски предизвикателства, тъй като трябва да реализира няколко проекта едновременно, осигурявайки непрекъсната работа.

През предходния четиригодишен период до 2026 г. компанията, която е най-големият летищен оператор в света по брой обслужени пътници, бе планирала инвестиции за 3,54 млрд. евро. Испания е втората по посещаемост страна в света след Франция и е отчела ръст от 5,9 на сто на международните пристигания до 75,4 млн. души през първите осем месеца на годината.

Акциите на "Аена" поевтиняха с 4,7 на сто след обявяването на инвестиционния план. Според компанията предложението ще бъде разгледано от испанския кабинет на 15 октомври.