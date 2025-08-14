Патриарх Даниил ще посети Кюстендил на 15 август за големия празник Успение на Пресвета Богородица

По повод големия богородичен празник Успение на Пресвета Богородица, който се чества на 15 август, Софийският митрополит и български патриарх Даниил ще отслужи света литургия в храма „Успение Богородично“ в град Кюстендил. Това съобщи пресслужбата на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП).

Посрещането на патриарх Даниил утре ще е в 8:30 часа, а началото на светата литургия, която той ще отслужи, е от 9:00 часа.

Както писа БТА, духовният празник на Кюстендил ще бъде честван за първи път на 15 август, съобщиха преди дни от общината. Денят ще е празничен и неприсъствен за всички работещи на територията на общината.

Успението на света Богородица, майката на Иисус Христос, се чества от древността като празник за християните, които я почитат заради нейната нравствена чистота и готовността й да стане "вместилище на Невместимия", както я възпява църковният химн.

Тя посветила живота си на Спасителя на света, придружавала Го навсякъде през годините на проповедта Му. А малко преди да умре на кръста Той я поверил на грижите на свети апостол Йоан, като й казал: "Ето сина ти!". И на него: "Ето майка ти!", се казва в информацията за празника в рубриката "Православен календар" на БТА, чийто автор е проф. Иван Желев.

На 15 август Българската православна църква чества празника Успение на Пресвета Богородица, съобщиха от БПЦ-БП.

История на празника

Празникът Успение на Пресветата Богородица е установен от самите свети апостоли. Разказите за чудесното възнасяне в плът на Божията Майка на небето се отнасят към четвърти век. За него споменават блажените Августин и Йероним, а Йерусалимският патриарх Ювеналий (420-458) утвърждава пред император Маркиан достоверността на тези разкази. Денят на честването на празника е установен от император Маврикий (592-602). Блажената кончина на света Богородица е прославена в каноните на св. Козма Маюмски и св. Йоан Дамаскин.

От далечни времена празникът се предшества от пост, който съединява в себе си два древни поста: някога едни християни са постили преди празника Преображение Господне, а други - преди Успение на Пресветата Богородица. Константинополският събор, свикан през 12-и век, по времето на патриарх Лука, определя всички християни да спазват Успенски пост - от първи до петнадесети август.

Най-старото място, свързано с почитанието към св. Богородица, е храмът "Успение Богородично" в Йерусалим. Той е издигнат през четвърти век върху мястото, където, според преданието, е било положено тялото на Божията майка в Гетсиманската градина.

Иконата на празника

Православната иконография на Успение на Пресвета Богородица, както и самият празник, се основава изцяло на Свещеното Предание. Православните икони на празника Успение ни въвеждат в съзерцанието на посмъртната слава на Божията Майка, разкриват ни последното тайнство в Нейния живот - възнасянето й на небето, където Тя е била взета заедно с Нейното тяло. Стенописите, мозайките и изобщо изображенията на Успение Богородично се изпълняват на западната страна на храма. Сцената напомня на вярващия в момента, в който напуска храма, за Успението на света Богородица, както и за временността на настоящия живот и преминаването към вечния.

Бачковският и Троянският манастир честват своите празници

На 15 август два от ставропигиалните манастири в България - Бачковският и Троянският, честват своите съборни храмови празници.

Бачковският манастир е основан през 1083 г. от Григорий Бакуриани - велик доместик на западните войски на византийския император Алексий Първи Комнин. Иконостасът в манастирския храм е един най-ранните (от първите десетилетия на 17-и век) дърворезбени иконостаси по българските земи. В манастира се пази чудотворната икона на Майката Божия - Бачковска, както и мощите на свети патриарх Евтимий. В обителта са погребани българският екзарх Стефан и българският патриарх Кирил.

Троянският манастир е основан около 17-и век. През първата половина на 18-и век манастирът се разраства и се замогва материално. По това време в него започва да функционира и килийно училище, което след 1765 г., когато е поето от даскал Никола Върбанов, става все по-известно. По същото време игуменът Христофор, родом от Сопот, осъществява първите по-големи строежи в манастира. Съборният храм е украсен със стенописи на Захарий Зограф. В него се пази чудотворната икона на Майката Божия - Троеручица. В храма е погребан патриарх Максим.