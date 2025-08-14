Жътвата на есенните култури в Ловешка област приключи с по-високи добиви от миналата година, отчитат зърнопроизводителите. Това съобщи за БТА директорът на Областна дирекция "Земеделие" в Ловеч Адриана Младенова.

Производството на пшеница е достигнало 138 000 тона, като средният добив е 600 кг от декар. С тази култура са засети 230 000 декара. Миналата година площите с пшеница са били 209 000 декара при добив 550 кг от декар.

"По-високите добиви са в резултата на добри агротехнически практики и благоприятни метеорологични условия в началото на сезона", посочи Младенова.

По-стабилни са и добивите от ечемик - 13 000 тона, като средният добив е 550 кг от декар, при 540 кг от декар през 2024 г. С хиляда декара са се увеличили и засетите площи, като тази година са 24 000 декара.

Реколтата от рапица е 3600 тона от засети 11 000 декара, като средният добив е 320 кг от декар. Миналата година са били 9000 декара със среден добив от 280 кг от декар.

Младенова посочи още, че жътвата е протекла гладко с минимални загуби, благодарение на добрата организация от страна на земеделските производители.

В края на месеца се очаква да започне и жътвата на пролетниците. С царевица са засети 137 000 декара, а със слънчоглед - 181 000 декара.