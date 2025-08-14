Бойко Величков: "Приоритет е стабилизирането на първия отбор"

Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков заяви, че основен приоритет е стабилизиране на първия отбор.

"Получих обаждане, срещнах се с ръководството на клуба. Крайното предложение да бъда спортен директор дойде лично от господин Папазки. С ясно изразени задачи и идеи, с визия от негова и от моя страна какво трябва да се случи с клуба. Аз ще отговарям за всички спортно-технически въпроси в клуба, без да имам последната дума за привличането на нови играчи. Аз участвам с предложения и оценка. Скаутсткото звено е това, което има правомощията да привлича новите играчи. Това се прави с цел ясна отговорност. Имам своята визия за това как клубът трябва да бъде структуриран. Ясен приоритет в този момент е стабилизиране на първия отбор.

Вярвайки, че не може да има стабилизация, ако в отбора има играчи, на които старши треньорът не разчита, заедно с неговото позволение се стигна до тези разговори за пратените играчи във втория отбор. Решението е по мое предложение и съгласувано със старши треньора Керкез", каза Величков.

Той разясни и казуса с разногласията между старши треньора Душан Керкез и полузащитника Георги Чорбаджийски във връзка с изява на играча в социалните мрежи. Величков е категоричен, че на този етап Чорбаджийски остава в ЦСКА и няма да бъде преотстъпван в друг клуб.