Бронзовият медалист от Световното първенство по ММА в Абу Даби Апостол Апостолов получи почетен плакет от Община Стара Загора

Бронзовият медалист от Световното първенство по ММА за деца и юноши в Абу Даби Апостол Апостолов и неговият треньор от боен клуб Атила Ивайло Георгиев получиха специални плакети от Община Стара Загора на специална церемония в сградата на местната администрация.

От името на кмета на града Живко Тодоров плакетите бяха връчени от секретарят на Община Стара Загора Николай Диков и Петко Крумов, началник отдел „Спортни дейности“ към администрацията.

"Важно е, че един млад старозагорец е избрал своя път чрез физическо възпитание и спорт, което води до личностно израстване. Все по-често ставаме свидетели на агресия в различни форми и затова искаме да покажем добрите примери. Боен клуб Атила неведнъж е доказвал, че се залага изключително много на възпитанието", каза Николай Диков и пожела още много спортни успехи на Апостол Апостолов и на клуба.

Самият спортист посочи, че успехът е дошъл след много тренировки, желание и упоритост, което прави битките по-лесни, а победите - стойностни.

"Чувствах се подготвен и научен. Имам амбицията да продължа да се занимавам с този спорт и да стана световен шампион", допълни той.

Неговият треньор обясни, че Апостолов е балкански шампион по ММА и медалист от Европейско първенство в този спорт.

"Той показа зрял характер, Не е лесно едно дете на 13 да се състезава на големи първенства. Показа израстване. Той сътвори чудо, защото постигна тези успехи за осем месеца, но зад тези успехи стоят 30 години от моя живот, в който тренирам деца и 10 години труд на хората от клуба, които ни помагат. Амбицирани сме за още по-големи успехи", заяви Ивайло Георгиев по време на церемонията.