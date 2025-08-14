Белга: Възобновяват се разговорите за възстановяване на железопътната линия „Железен Рейн“ с цел военна мобилност

Белгия, Нидерландия и Германия ускоряват преговорите за възстановяване на железопътната линия „Железен Рейн“, която датира от 19-и век и свързва пристанището на Антверпен с индустриалния регион Рур в Германия, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.

Това решение идва на фона на нарастващите опасения за сигурността, свързани с военната агресия на Русия.

През март политици от фламандската част на Белгия предложиха идеята за рестартиране на линията, а изданието „Политико“ (Politico) съобщи, че преговорите са възобновени. Според информациите премиерът Барт Де Вевер ще има водеща роля в проекта.

Някога жизненоважна за съюзническите сили през Втората световна война, линията до голяма степен е изоставена от 1991 г. Белгия я разглежда като начин за стимулиране както на търговията, така и на военната мобилност на страните от ЕС, особено при условие че други железопътни маршрути са претоварени.

Нидерландия е по-малко заинтересована от тези планове. Късият участък от трасето, който минава през нейна територия, е успореден на съществуващата товарна линия „Бетуве“ до Ротердам, а нидерландските власти се опасяват, че „Железен Рейн“ би могъл да засили позициите на Антверпен в ущърб на Ротердам. Въпреки това анализатори казват, че финансирането от ЕС или НАТО, с предложени 17 милиарда евро за военна мобилност от 2027 г., би могло да повлияе на решението на Нидерландия .

Съдебни и междуправителствени спорове от миналото са били за екологичните разходи, които арбитражно решение от 2003 г. остави предимно на Белгия, освен ако Нидерландия не се възползва директно от линията. Германия като цяло подкрепя проекта, въпреки че участъкът от Аахен създава инженерни предизвикателства.

Брюксел се надява, че императивът за сигурност най-накрая ще преодолее десетилетията на политически спорове. Както отбеляза пред "„Политико“ един транспортен експерт: „Нидерландия държи ключа.“

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Белга)