Казинформ: Казахстан създава републикански щаб за борба с престъпленията, свързани с наркотици

Премиерът на Казахстан Олжас Бектенов постанови да се създаде републикански щаб за координация на дейността на държавните органи за превенция на употребата на наркотици и борба с престъпленията, свързани с наркотици, ръководен от министър-председателя, предава казахстанската новинарска агенция Казинформ.

Това решение е в резултат от директивата на президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, приета на заседанието на Съвета за сигурност. За заместник-председатели са назначени вицепремиерът и министърът на вътрешните работи.

Основните задачи на щаба са да координира дейността на държавните агенции за борба с наркоманията и наркотрафика, да разработва ефективни подходи за прилагане на редица превантивни мерки и да подобрява системата за превенция, лечение и рехабилитация на наркозависими.

В щаба влизат също представители на Главната прокуратура, Комитета по национална сигурност, Агенцията за финансов мониторинг, Националната банка, Агенцията за регулиране и развитие на финансовия пазар и ръководители на няколко министерства.

Регионални оперативни подразделения ще има в различните области, както и в градовете Астана, Алмати и Шимкент.

