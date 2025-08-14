Общо 187 пожара са възникнали в Търговищко от началото на пожароопасния сезон, повечето са причинени от небрежно боравене с огън

Общо 187 пожара са възникнали в Търговищко от началото на пожароопасния сезон, повечето от тях са причинени от небрежно боравене с огън. Това съобщи в отговор на въпрос на БТА началникът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РД ПБЗН) в Търговище комисар Стефан Стефанов.

Съгласно заповед на областния управител на Търговище Йоан Пеев за пожароопасен сезон е определен периодът от 1 април до 30 октомври тази година. Справка на РДПБЗН – Търговище показва, че от началото му на територията на областта са възникнали общо 267 различни по вид произшествия. Екипите на дирекцията са участвали в потушаването на 51 пожара с преки материални загуби и 136 без преки щети. Два пъти са оказвали помощ на пострадал човек, а 43 пъти – техническа помощ.

По отношение на пожарите в региона, комисар Стефанов изтъкна, че основната причина за възникването им е човешката небрежност, особено при боравене с открит огън, както е в 101 от случаите. Най-често подобни инциденти се случват в жилищни стопанства, допълни още той.

Сред най-значимите произшествия през тазгодишния пожароопасен сезон до момента е инцидент, възникнал в житен масив през юли в землището на търговищкото село Вардун. Тогава в гасенето на огъня участват пет противопожарни автомобила на службите в Търговище и Омуртаг, както и два екипа на Държавното горско стопанство в Търговище. Огънят е локализиран и ликвидиран преди да е засегнал жилищни постройки в селото, припомни ком. Стефанов. По думите му предполагаемата причина за пожара е стъклен предмет, който чрез ефекта на лупата и вследствие на високите температури запалва житните растения наоколо.

Началникът на РДПБЗН – Търговище Стефан Стефанов изтъкна, че взаимодействието между екипите на пожарната и горските структури е ключово, особено при горски и полски пожари, където рискът за природата, хората и инфраструктурата е голям. То е регламентирано в Закона за защита при бедствия, Закона за горите и плановете за защита при бедствия на областно и общинско ниво. „Това взаимодействие ни дава възможност за по-бърза реакция, по-добро покритие на труднодостъпни райони, ефективно използване на ресурси, намаляване на щетите за горите и близките населени места“, обясни той.

Комисар Стефанов посочи, че през годината горски служители се отзовават на помощ при два пожара – единият засегнал шест декара иглолистна гора край омуртагското село Голямо Църквище, и втори, при който засегнатата площ е около един декар широколистна гора в района на Горна Хубавка, също в община Омуртаг. Екипи на горските стопанства в региона са съдействали многократно и при гасене на пожари в сухи треви, при които има опасност огънят да навлезе в горски фонд, каза още той.

Наличният кадрови ресурс на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се поддържа в денонощна готовност за реакция при инцидент, изтъкна началникът на институцията. По негови думи в рамките на 60-90 секунди от получаването на сигнала, екипите са в пожарните автомобили и се отправят към мястото на произшествието. Ежедневно те извършват проверки на автомобилите и техниката, тренират и се обучават, поддържайки физическата си форма и психологическа готовност за бърза и адекватна реакция. Всички служители участват и в обучения за нови технологии и практики.

При по-големи и трудни пожари се включват и допълнителни екипи. При необходимост служители на РДПБЗН – Търговище оказват съдействие за овладяване на стихии в други райони. Така например през юли шестима служители бяха включени в модул за гасене на горските пожари в Гърция, други оказаха съдействие на колеги в Благоевградско и Варненско.

Допълнителна подкрепа при необходимост оказват доброволните формирования е региона. Такива има сформирани и в петте общини на област Търговище. Във всяко от тях членуват до десет души, задължително преминали първоначално и специализирано обучение, както и обучения за повишаване на квалификацията с опреснителни курсове и съвместни учения с пожарните служби.

По данни на РДПБЗН – Търговище от началото на 2025 г. до момента доброволно формирование е сътрудничило на пожарната веднъж - през януари, когато членове на ДФ „Антоново – 2017“ участват в издирването на собственика на опожарена къща в село Разделци.

Комисар Стефан Стефанов заяви, че в региона са взети всички необходими превантивни действия за намаляване въздействието на пожари. Но апелира за бдителност от страна на гражданите, особено, когато се налага да запалят огън на открито. Тогава задължително трябва да са подготвени с подръчни средства за пожарогасене, като съдове с вода, пясък, тупалки или пожарогасители.