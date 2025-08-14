САБА: Кабинетът на Йемен разгледа мерките за контрол на цените на фона на подобрения валутен курс

Правителството на Република Йемен проведе заседание в Аден, за да оцени мерките, предприети от държавните агенции за контрол на цените и намаляването им, в съответствие с неотдавнашното подобрение на обменния курс на националната валута, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Кабинетът, под председателството на премиера Салим Салих Бин Бураик, прегледа подробните доклади на съответните министерства относно нивото им на ангажираност с прилагането на правителствените директиви, включително за засилване на кампаниите за наблюдение на пазарите и преследване на нарушителите.

Мерките целят да ограничат монополните практики и манипулирането на цените, като част от цялостна икономическа политика за прекратяване на спекулациите и хаоса, предизвикани от милициите на хусите.

Кабинетът подчерта необходимостта от продължаващо строго наблюдение на пазарите, спазване на законовите процедури и прилагане на плановете за осигуряване на необходимите стоки от първа необходимост на гражданите.

Йеменското правителство нареди на местните власти в Аден и в свободните провинции да изпълняват своите отговорности по наблюдение и прилагане на мерки за контрол на цените.

Премиерът потвърди ангажимента на правителството за партньорство с частния сектор, като същевременно гарантира разумни маржове.

Той подчерта, че подобрението на валутния курс трябва да доведе до реално намаление на цените на стоките и услугите. Правителството няма да толерира никакви опити за използване на икономическото подобрение за лична изгода.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)