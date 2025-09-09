САБА: Йеменският министър на земеделието представи петгодишния стратегически план на Кооперативна и земеделска кредитна банка

Министърът на селското стопанство, напояването и риболова на Република Йемен Салем ал Сокотри представи петгодишен стратегически план (2025-2029 г.) на Кооперативната и земеделска кредитна банка, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

По време на церемонията по представянето министър Ал Сокотри похвали амбициозния план на банката и нейните ясни цели за развитие, които отчитат настоящите предизвикателства и рискове.

Министърът потвърди ангажимента на управляваното от него министерство, както и на правителството, да подкрепят банката и нейното ръководство, предоставяйки цялата необходима помощ за успешното изпълнение на стратегическия план.

Планът има за цел да обслужва селскостопанския и риболовния сектор и да подкрепи усилията на правителството за стабилизиране на местната валута.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)