Подробно търсене

САБА: Йеменският министър на земеделието представи петгодишния стратегически план на Кооперативна и земеделска кредитна банка

Александър Евстатиев
САБА: Йеменският министър на земеделието представи петгодишния стратегически план на Кооперативна и земеделска кредитна банка
САБА: Йеменският министър на земеделието представи петгодишния стратегически план на Кооперативна и земеделска кредитна банка
Снимка: САБА
Аден,  
09.09.2025 15:21
 (БТА)

Министърът на селското стопанство, напояването и риболова на Република Йемен Салем ал Сокотри представи петгодишен стратегически план (2025-2029 г.) на Кооперативната и земеделска кредитна банка, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

По време на церемонията по представянето министър Ал Сокотри похвали амбициозния план на банката и нейните ясни цели за развитие, които отчитат настоящите предизвикателства и рискове.

Министърът потвърди ангажимента на управляваното от него министерство, както и на правителството, да подкрепят банката и нейното ръководство, предоставяйки цялата необходима помощ за успешното изпълнение на стратегическия план.

Планът има за цел да обслужва селскостопанския и риболовния сектор и да подкрепи усилията на правителството за стабилизиране на местната валута.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА) 

/ВТ/

Свързани новини

20.08.2025 13:22

САБА: Йеменският министър на водните ресурси и околната среда обсъди сътрудничеството с представители на УНИЦЕФ

Министърът на водните ресурси и околната среда на Република Йемен инж. Тауфик ал Шарджаби обсъди с представителя на УНИЦЕФ в Йемен Питър Хокинс съвместната работа в областта на водоснабдяването и по проектите, включени в подписаното между двете страни споразумение, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
19.08.2025 23:38

САБА: Йеменският министър на селското стопанство и делегация на Световната банка обсъдиха съвместни проекти за продоволствената сигурност

Министърът на селското стопанство, напояването и риболова на Република Йемен - Салем ас Сокотри, днес се срещна във временната столица Аден с делегация на Световната банка, водена от специалиста по въпросите на земеделието Маниванан Пати, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
15.08.2025 20:21

САБА: Заместник-губернаторът на йеменската провинция Мариб обсъди засилване на хуманитарното партньорство с ПРООН и УНИЦЕФ

Заместник-губернаторът на йеменската провинция Мариб д-р Абд Рабу Мифта проведе две отделни срещи с представители на Програмата на ООН за развитие и УНИЦЕФ, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
14.08.2025 13:23

САБА: Кабинетът на Йемен разгледа мерките за контрол на цените на фона на подобрения валутен курс

Правителството на Република Йемен проведе заседание в Аден, за да оцени мерките, предприети от държавните агенции за контрол на цените и намаляването им, в съответствие с неотдавнашното подобрение на обменния курс на националната валута, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
07.08.2025 15:07

САБА: Министърът на здравеопазването на Йемен е на официално посещение в Китай

Официална делегация на Република Йемен, водена от министъра на здравеопазването и населението д-р Касем Бухаибех, е на посещение в Китайската народна република, за да обсъди двустранното сътрудничество и да проучи начини за укрепване на партньорството между двете страни в сферата на здравеопазването, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:40 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация