Петя Субева подреди изложба „Изкуство на движението“ в самоковското село Доспей

Петя Субева подреди изложба „Изкуство на движението“ в Културен дом „Станислав Доспевски“ в самоковското село Доспей. Творбите са 21 и са създадени със смесени техники - въглен, молив, пастел, акрил, маслени бои. Основната идея на авторката е да изследва връзката между движението и процесите на функционално възстановяване, както и личната трансформация.

Субева работи като кинезитерапевт в самоковската болница. Вдъхновението за този проект идва от неин пациент - местен художник. Страст към рисуването има от дете, но не се е занимавала професионално с изкуство, въпреки че е завършила специалност "Графика" в Пловдивския университет.

Петя Субева каза, че в своите картини иска да изобрази емоциите на хората, които все по-рядко остават назад в нейната работа. По думите й човек да може да се занимава с абстрактно изкуство трябва да владее основните техники. Субева обмисля да започне и професионално да се занимава с изкуство.

Изложбата ще може да бъде видяна до 22 август.