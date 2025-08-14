МРРБ обучава едрия бизнес от Стара Загора и региона как да се възползва от евросредства за модернизация на предприятията

Експерти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще проведат информационен ден, насочен към бизнеса в Стара Загора и региона, който ще представи възможностите за модернизация на предприятията и подкрепа на работни места по Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

Събитието ще се проведе на 28 август от 10:30 ч. в Парк хотел "Стара Загора".

На място представителите на големите предприятия от област Стара Загора и прилежащите общини - Нова Загора, Сливен, Ямбол, Елхово, Тунджа, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград и Хасково, ще могат да се информират от експертите ка да се възползват от безвъзмездните европейски средства за компенсиране загубата на работни места, производствени инвестиции, внедряване на мощности за производство на енергия, включително от водород, възможностите за високоефективно производство и др.

Общият бюджет на програмата е близо 463 милиона лева. Всяко голямо предприятие, отговарящо на критериите, може да кандидатства с проекти до 28 ноември 2025 г., като минималната стойност на проект е 1 милион лева, а максималната 20 милиона лева.

Участие в информационния ден могат да вземат до двама представители от всяка организация. Необходимо е да се попълни регистрационна форма в срок до 18 август.

БТА припомня, че в края на февруари експерти от Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" (ГД "СППРР") към МРРБ представиха пред бизнеса в Стара Загора детайли по процедура "Диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия към икономическия преход".