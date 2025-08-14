Подробно търсене

АНП: Износът на стоки от Нидерландия продължава да расте

Лина Йостен
Изображение: БТА
Амстердам,  
14.08.2025 13:23
 (БТА)

Нидерландският износ на стоки отново е отбелязал ръст през юни. Ръстът е по-висок спрямо този през предходния месец. Според Статистическата служба на Нидерландия износът на машини, транспортни средства, храни, напитки и тютюневи изделия се е увеличил значително. Ръстът възлиза на 1,8%. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП. 

През май износът на стоки се е увеличил с 1,1%, а през април - с 2%. Износът на стоки съставлява почти три четвърти от общия износ. Статистическата служба не отчита месечно износа на услуги. Общият износ се отчита на тримесечие и годишно.

Вносът на стоки през юни е бил с 4,9% по-висок в сравнение с година по-рано. Според статистическата служба вносът на природни ресурси, храни, напитки, машини и транспортни средства се е увеличил значително.

Статистическата служба също така следи как се развива международната търговия всеки месец чрез т. нар. експортен радар. Според тази система условията за износ през август са по-неблагоприятни, отколкото през юни. Това се дължи главно на по-голямото свиване на промишленото производство в Германия, която е важен пазар за нидерландския износ.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АНП)

/ИТ/

