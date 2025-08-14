През първото шестмесечие на годината в Ловешка област са станали 97 тежки катастрофи с шестима загинали и 133 ранени. Това съобщи на брифинг главен инспектор Светослав Шишийски, началник-сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция на МВР – Ловеч. Общо регистрираните пътни произшествия до края на юни са 304, като 207 от тях са с материални щети. В сравнение със същия период на миналата година загиналите са с трима по-малко, ранените – с 52-ма по-малко, тежките катастрофи – с 28 по-малко.

Шишийски каза още, че в участъка на автомагистрала „Хемус“, попадащ в обхвата на Ловешка област, са регистрирани 14 произшествия, при които е загинал един и е ранен един човек. Основната причина за инцидентите е несъобразената с релефа на пътя и атмосферните условия скорост.

На първокласния път София – Варна, чиято дължина в региона е почти 70 км, са възникнали 38 пътнотранспортни произшествия с трима загинали и 26 ранени. Причините за тях са най-вече неправилни маневри и несъобразена скорост.

На пътя Плевен – Троян (близо 78 км) катастрофите са 15, а при тях са ранени седем души.

Предимно заради несъобразена и превишена скорост стават инциденти на третокласната пътна мрежа, която е около 530 км. Катастрофите са 42, ранените – 30.

На общински пътища са възникнали 16 произшествия, при които са ранени девет души.

Началникът на сектор „Пътна полиция“ допълни, че в урбанизираната територия пътните инциденти са 169, като са загинали двама души, а 59 са ранени. Основни причини тук са несъобразената скорост, отнемане на предимство и неправилни маневри, коментира главен инспектор Светослав Шишийски.