Чрез институцията на омбудсмана ще отстраним всички неточности, които към момента нарушават правата на хората, заяви кандидатът за зам.-омбудсман Мария Филипова при изслушването си пред комисията по оценяване на кандидатите, което се проведе в сградата на омбудсмана.

Тя е номинирана от Асоциация „Активни потребители“. Тя е настоящ председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Три са общо номинациите за поста.

Филипова мотивира решението да приеме номинацията с натрупания опит в различни институции. Институциите трябва да са близо до хората, те трябва да бъдат чути, разбрани, изтъкна претендентът за заместник-обществен защитник.

За създаване на национална телефонна линия към изпълнителната власт, на която при нарушение на правата им, гражданите да могат да се обаждат, се обяви още Филипова.

Според нея най-голяма е концентрацията на проблеми в сферата на потребителските права. Затова много важни са обществените консултации с граждански организации, за да бъде насочено вниманието там, където има най-много жалби, нарушени права, коментира Филипова. Тя смята за належащо да има Консултативен съвет, в който да участват и синдикалните, и работодателските организации, НАП, КЗК, КЗП.

Като председател на КЗП Филипова изтъкна, че много големи проблеми има в небанковия финансов сектор, където процентът на жалби е доста голям. Като председател на комисията проведох кампания за отстраняване на неравностойните клаузи в договорите, но недобрите практики продължават при бързите кредити, обясни тя. Съвместната ѝ работа по темата с Асоциацията на активните потребители е констатирала допълнително психическо натоварване върху получателите на бързи кредити, психически тормоз, заплахи. Така че в тази посока има доста работа, вярвам, че с новата европейска директива, която трябва да транспонираме, ще успеем в тази посока заедно, коментира Мария Филипова.

Във ВиК сектора също се наблюдавали сериозни проблеми, защото няма равнопоставеност между цена и качество, а на отделни места тази услуга дори липсва, но се тарифира. И при електроснабдяването има множество неразрешени неща, трябва да се наблегне най-вече върху защитата на уязвимите групи, най-вече възрастните хора.

Според председателя на КЗП и кандидат за зам.-омбудсман се вижда, че по отношение на еврото най-слабо информирани и с големи страхове са възрастните, затова от комисията планират и широки информационни кампании. КЗП ще има кампания през зимата, успоредна с тази на първостепенните ръководители на изпълнителната власт. Да се обясни на хората как да отидат до пощата, какво да поиска от съответния служител, да се разяснени, че МВР е ангажирано по темата.

Филипова смята, че е необходимо да има специализирано правосъдие и подкрепа за деца в риск, за деца в конфликт със закона. Необходимо е и по-качествено образование, здравеопазване. Кампании са необходими за вредните продукти за деца.

Правото на институцията на омбудсмана да следи за качеството на актовете на държавната администрация е много ценно, коментира тя по отношение правомощията на обществения защитник. Чрез диалог, взаимно изслушване, смятам, че ще се постигнат много по-добри резултати и степен на защита правата на гражданите, убедена е Мария Филипова. Според нея не бива да бъде подценявано правото на омбудсмана на законодателна инициатива.

Тя изтъкна, че, ако бъде предложена на Народното събрание и избрана за зам.-омбудсман, сътрудничеството с гражданските организации ще е на ежедневна база във формати, в които ще се даде публичност и гласност на обсъжданията.

На въпрос за т.нар. Истанбулска конвенция припомни, че има решение на Конституционния съд, както и, че държавата не я е ратифицирала. В частта за домашното насилие тя отбеляза, че имаме национална стратегия.

Във връзка с равнопоставеността между мъже и жени при заемане на ръководни позиции, коментира, че водещи трябва да са качествата, уменията към момента, а не полът.

На въпрос дали би приела да е служебен премиер, каквато хипотеза има в Конституцията, отговори, че ако се стигне до такова положение, такъв въпрос може да ѝ зададе президентът и съответно тя би отговорила на него. Всички сме наясно, че трябва да се изпълняват задълженията, изтъкна Мария Филипова.

Тя смята също, че е необходимо да се актуализират списъците с телефони на държавни адвокати, те да бъдат на по-достъпни места, за да могат да се възползват от тях задържаните лица. Има такава препоръка, крайно необходимо е да бъде изпълнена, коментира претендентът за зам.-омбудсман.

Правата на възрастните хора – тема, която смятам, че тепърва трябва да застъпваме и пред европейските институции и тук трябва да говорим по тази тема, отговори кандидатът на въпрос във връзка с ангажираността й с проблема.

Мария Филипова има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър по право” от Университета за национално и световно стопанство и притежава опит в областта на защита правата на човека, се казва в справка, приложена към документите на кандидата.

В периода от 2011 г. до 2025 г. е заемала отговорни държавни ръководни длъжности в редица институции - Агенция по вписванията, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, Комисията за финансов надзор и на Комисията за защита на потребителите.