Партиите на етническите албанци в Косово ще участват с общ кандидат на местните избори в община Грачаница, населена с етнически сърби

Най-големите партии на етническите албанци в Косово ще участват с общ кандидат на местните избори в община Грачаница, Централно Косово, съобщи косовският вестник "Коха диторе".

Грачаница е една от общините в Косово, населени с етнически сърби, а местните избори в страната са насрочени за 12 октомври.

Управляващата партия в страната – Движение "Самоопределение" (LVV) на премиера Албин Курти, основната опозиционна Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) на Мемли Красничи, Демократичният съюз на Косово (ДСК/LDK) на Люмир Абдиджику и Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) на Рамуш Харадинай ще участват на изборите заедно в рамките на инициативата "Албански алианс" (Aleanca Shqiptare).

Новината беше съобщена от заместник-кмета на Грачаница Леутрим Айети, който ще бъде и кандидатът за кмет на общината от "Албански алианс".

"С голямо удоволствие Ви информирам, че решихме да оставим настрана партийните си убеждения и всички албанци да се обединим в една инициатива, която се нарича "Албански алианс". Затова заедно с всички партии (на етническите албанци в Косово): Движение "Самоопределение", ДСК, ДПК и АБК ще участваме в тези местни избори с една листа", заяви Айети.

Той информира, че от десет кандидати за общински съветници четири ще бъдат жени и съобщи, че самият той ще бъде кандидат за кмет на общината "от общата албанска листа".

Айети заяви, че в следващите дни "Албански алианс" ще обяви и програмата си, като подчерта, че тя обхваща "инвестиции във всяка част на Грачаница без разлика по отношение на етноса и вярата, защото "Албански алианс" ще служи на всички".