Европейското кино през последните години стана по егоцентрично, смята гръцкият филмов режисьор и сценарист Мария Дуза

Европейското кино през последните години стана по съсредоточено в себе си и по егоцентрично, каза в интервю за БТА гръцкият филмов режисьор и сценарист Мария Дуза, която е един от членовете на авторитетното жури на тазгодишното издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа“.

Според нея през изминаващото десетилетие лентите, който се снимат, започват да бъдат „прекалено политически коректни“. Дуза изтъкна, че друг основен проблем, който имат съвременните творци са достъпните онлайн платформи. „В момента ние сме изправени пред предизвикателството да се съревноваваме с множество платформи, които правят достъпни безброй филми за гледане в домашни условия. Ние трябва да изпълним нашата творческа задача по начин, които да ни помогне да конкурираме успешно тези платформи“, обясни още тя. Дуза каза, че е необходимо „да споделяме творчеството си с повече хора, без да правим компромиси с качеството“.

Гръцкият филмов режисьор и сценарист разкри, че за нея „киното е едно средство, с което изразявам идеи и чувства“. Тя посочи, че още от детството ѝ седмото изкуство „е един изключително очарователен начин да се разказват и проследяват истории. А разказването на истории е много важна част от моето възпитание“, каза още тя.

Мария Дуза е родена през 1961 година в Атина. Изучава Византийска история и Средновековна гръцка литература, преди да започне обучението си по филмова режисура в NFTS, Англия. След завършването му се завръща в Гърция и работи върху създаването на късометражни филми, както и режисирането на стотици реклами.

През последните десет години тя се фокусира главно върху създаването на игрални и документални филми. Първият ù игрален филм “Дървото и люлката“ (2013), който е гръцко-сръбска копродукция, представя родината й на много филмови фестивали по целият свят.

Впоследствие тя работи по няколко документални филма сред които са “Thission Cinema of Athens”(2017), който е създаден специално за френската телевизия Cine+ и „Pantelis Kaliotsos – In the Writer’s Workshop“ (2018). През 2020 година създава документалния филм „Liberation” за организацията за закрила на правата на животните ANIMA.

От 2008 до 2010 година Мария Дуза работи по проекта ANSWER към Европейският изследователски център, а през 2010 година тя основава интернет платформа за представяне и популяризиране на сценарии в Европа.