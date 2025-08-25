Казинформ: Министерството на отбраната на Казахстан предлага SMS да бъде признат за официална повиквателна във въоръжените сили

Министерството на отбраната на Казахстан подготви поправки в правилата за организиране и провеждане на призоваването на граждани на военна служба, предаде националната новинарска агенция Казинформ.

Проектът цели уточняването на процедурата за организиране и провеждане на наборната военна служба на гражданите.

По-специално, той предвижда възможността за кандидатстване за отсрочка от наборна военна служба чрез портала за обществени услуги.

Освен това се предлага SMS съобщение до телефонния номер на гражданите, подлежащи на наборна военна служба, да бъде признато за форма на уведомление.

Документът е публикуван в интернет за обществено обсъждане до 9 септември.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Казинформ)