Косовската полиция е открила 18 нелегални мигранти в автобус по линията Митровица – Белград при граничния пункт Ярине със Сърбия

Косовската полиция съобщи, че е открила 18 нелегални мигранти по време на проверка на автобус, пътуващ по линията Митровица (Северно Косово) – Белград, на граничния пункт Ярине със Сърбия, съобщи косовският вестник "Коха диторе".

От полицията заявиха, че чуждестранните граждани, които са били открити на втория етаж на автобуса, не са имали разрешително за влизане на територията на Косово или преминаване през страната.

Сред тях са петима палестинци, шест души от Бангладеш и седем египетски граждани. Палестинците са влезли в Косово с йордански паспорти, жителите на Бангладеш са разполагали с работни визи, но за тях е било в сила решение да напуснат Косово, докато гражданите на Египет са влезли в Косово през Албания с цел да стигнат до Сърбия и оттам да се отправят към страни от ЕС.

Собственикът на автобусната компания и шофьорът на автобуса отрекоха отговорност, но от полицията информираха, че събраните доказателства и проверката са установили прякото им участие в организирането на транспортирането на мигрантите по незаконен начин. Заподозрените са задържани в ареста.