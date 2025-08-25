Подробно търсене

Полицията в Хасково арестува мъж, причинил пожар при палеж на кабели

Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
Снимка: кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев (архив)
Хасково,  
25.08.2025 11:04
 (БТА)

Мъж, причинил пожар в покрайнините на Хасково, е бил задържан от полицията, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Той арестуван след сигнал за горящи сухи треви на ул. „Каменица“ в късния следобед в събота.

Пристигналият на екип от Районното управление на полицията е заловил на мястото 35-годишния мъж, който е с криминални регистрации. Мъжът признал за деянието си и разказал, че подпалването на терена е тръгнало, докато горял кабели. Не са установени сериозни щети, съобщиха от полицията.

В средата на миналата седмица в бургаското село Загорци беше арестуван мъж на 59 години за извършен палеж. Пред разследващите той е направил пълни самопризнания, уточниха от полицията.

