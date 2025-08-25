Подробно търсене

Халфът на Реал Мадрид Дани Себайос разкри, че напуска отбора

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Marta Lavandier
Овиедо,  
25.08.2025 11:06
Халфът на Реал Мадрид Дани Себайос, който получава много малко игрово време откакто начело на тима е Шаби Алонсо, показа със снимка, че напуска отбора след победата над Овиедо (3:0).

И в Овиедо той влезе едва в 87-ата минута на мача, заменяйки Мбапе, а след това публикува своя снимка в Инстаграм с текст "Последен танц". След това футболистът махна текста и остави само снимката си редом до съотборника си Орелиен Чуамени, но посланието е ясно.

"Желая му всичко най-добро, независимо дали ще остане или ще си намери нов отбор", коментира Санти Касорла от Овиедо, с когото Себайос говори дълго преди мача.

Дани Себайос от известно време е изразил ясното си желание да напусне Реал Мадрид и да се върне в Бетис, но от клуба от Севиля не смятат да плащат за негов трансфер, каквото е желанието на мадридчани. 

 

