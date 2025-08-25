В Плевен общинският съветник Емил Пеев беше избран за председател на временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в общината. Това стана по време на първото заседание на комисията. Временната кризисна комисия беше създадена с решение на Общинския съвет в Плевен на 20 август. Общинските съветници решиха тя да бъде от 11 члена.

От общинския съвет това са Емил Пеев, Емил Шишманов и Чавдар Христанов. Другите членове на комисията са: от общинска администрация - Валя Костова, която е директор на Дирекция “Стрoителство, техническа инфраструктура и екология”; от „Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД - инж. Мариана Георгиева. Представител на Басейнова дирекция „Дунавски район“ е Румен Маринчев, на „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ - Иваничка Райчева. От регионалната колегия на Камарата архитектите в България член на комисията е арх. Емил Дечев, от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, регионална колегия Плевен – инж. Стефан Личковски. Представители на гражданите са арх. Красимир Попов и Борислав Цветанов. За заместник-председател на комисията беше избран инж. Стефан Лишковски.

Комисията реши да се събира на заседания всяка сряда от 9:00 ч. Тя ще работи по правилата на смесените комисии на Общинския съвет и ще предлага на Общинския съвет решения, които той следва да приеме. Комисията ще дава и информация на гражданите.

Беше предложено и одобрено в нея да бъде поканен и представител на Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Припомняме, че вчера в Плевен граждани протестираха пред сградите на ВиК и Общината.

В петък се събра кризисен щаб по проблема с безводието.