Ще подкрепим доклада за избор на нова обслужваща банка на Столична община, но имаме опасения, че процедурата ще е незаконосъобразна, заявиха от ГЕРБ-СДС

Ние ще подкрепим доклада, ще дадем право на кмета да си избере обслужваща банка, но имаме сериозни опасения, че тази процедура няма да бъде извършена по качествен начин и може да се окаже незаконосъобразна на финала на целия процес. Това заявиха пред журналисти общински съветници от групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет (СОС).

На извънредно заседание днес СОС ще реши дали да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства. До заседанието се стигна след като "Общинска банка“ АД е прекратила едностранно договорите си за банково обслужване на Столичната община.

Общинският съветник от ГЕРБ-СДС Димитър Вучев каза, че имат опасения, че обществената поръчка няма да издържи. Вучев заяви, че днешното извънредно заседание на практика няма смисъл. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) няма нормативно изискване днес да има заседание и Общинският съвет да даде своята санкция по отношение на това дали може да бъде избрана банка или не. Това е изцяло в правомощията на кмета и той сам може да извърши това действие, добави Вучев. Той коментира, че "целият този цирк, който се случи в последните няколко седмици, е абсолютно излишен". Една търговска банка беше агресивно атакувана в момент, когато България се намира на прага на влизане в еврозоната. Ние станахме свидетели на изключително негативна кампания, срещу конкретна търговска българска банка, заяви Вучев.

Ние съвсем ясно разбираме намеренията на кмета той да смени банката, с която Общината работи, и той има това право, просто процесът не трябваше да се случи по този начин, посочи още Вучев. Той смята, че всяка една от банките е трябвало да бъде поканена, да бъдат заложени конкретни критерии, които да бъдат посочени. Форсмажорът не беше предизвикан от "Общинска банка", а изцяло от администрацията на Васил Терзиев, смята Вучев.

Общинският съветник Прошко Прошков каза, че днес са изразили легитимните си политически опасения по отношение на самата процедура. Прошков каза, че работната група е свършила прилична работа – докладът съдържа критерии, указания, както и техническата спецификация на поръчката, но направената поръчка от администрацията не съдържа раздел "техническа спецификация." Част от тези изисквания са разпръснати в проектодоговора, във формулярите за кандидатстване и така нататък, но законът не казва не това, добави общинският съветник.

Тъй като тази поръчка подлежи на предварителен контрол от Агенцията за обществените поръчки, попитахме дали е постъпило становище на агенцията, защото без такова становище, тя според нас е проблемна, тъй като и законът го изисква, посочи Прошков. Той добави, че са получили отговор, че няма такова становище, като смятат да отправят писмо още днес със запитване до Агенцията за обществени поръчки, в което да попитат дали наистина има забавяне по тази поръчка.