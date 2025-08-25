Подробно търсене

Пиян шофьор е предизвикал катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Пиян шофьор е предизвикал катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево
Пиян шофьор е предизвикал катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево
Мястото на инцидента. Снимка: кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Севлиево,  
25.08.2025 11:00
 (БТА)

Шофьор с 2,24 промила алкохол е предизвикал катастрофа с една жертва и петима ранени. Това потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово. 

Произшествието е станало вчера, като сигналът на телефон 112 е от 22:28 ч. в Районото управление на полицията в Севлиево. Инцидентът е станал край комплекс с басейн на изхода на Севлиево, допълват от полицията.

Три автомобила са участвали в пътнотранспортното произшествие, жертвата е жена, подробности за инцидента се очакват на по-късен етап през деня посочиха от ОДМВР – Габрово.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:37 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация