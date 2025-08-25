Над 100 незаконни постройки край старозагорския квартал "Лозенец" ще бъдат премахнати

Общо 101 незаконни постройки край старозагорския квартал „Лозенец“ ще бъдат премахнати. Преди седмата поред такава акция на Община Стара Загора, доброволно са премахнати 14 постройки преди няколко месеца, а има други 30, които очакват решение на съда по процедура на обжалване. Това съобщи кметът на града Живко Тодоров непосредствено преди началото на процедурата.

Тодоров каза, че политиката на Община Стара Загора по премахване на незаконното строителство продължава и до момента са премахнати общо 450 незаконни постройки в квартал „Лозенец“. „Знаете в какви мащаби се беше разгърнало незаконното строителство. В момента имаме извадени 150 заповеди за премахване на незаконни постройки. Това е най-големият етап на премахване на такива и след него ще остане само законна част в квартала“, каза кметът.

Той обясни, че процедурата е проведена по най-добрия възможен начин и е започнала през месец януари. „Всички хора са уведомени достатъчно рано. Минаха социални служители, минаха и от полицията, за да опишат всички хора, които са тук. „Това, което ще премахваме днес, е извън регулацията на града и върху тези терени, на които се намират тези постройки, няма как да има каквото и да било строителство. Отделно, те са върху държавен горски фонд. Хората, които живеят в тези къщи, са незаконно свързани и към водопровода. Те не плащат, не са абонати на ВиК. По този начин се ощетяват всички останали абонати в града“, посочи Живко Тодоров.

(следва)