МОНЦАМЕ: Председателят на Камарата на представителите на Нова Зеландия ще посети Монголия

site.btaМОНЦАМЕ: Председателят на Камарата на представителите на Нова Зеландия ще посети Монголия
По покана на председателя на парламента на Монголия Дешзегвийн Амарбаясгалан председателят на Камарата на представителите (долната камара на парламента) на Нова Зеландия Джери Браунли ще проведе официално посещение в Монголия между 31 август и 3 септември, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.
Посещението, което ще стане първото на равнище председател на парламента на Нова Зеландия, цели развитието на двустранните отношения, увеличаване на честотата на посещенията и диалога на високо равнище, а също така укрепването на междупарламентарното сътрудничество между двете страни.
По време на посещението двамата председатели на законодателни органи ще проведат официални преговори.
Дипломатическите отношения между Монголия и Нова Зеландия са установени на 8 април 1975 г. и тази година страните бележат 50 години сътрудничество помежду си.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)
/ЛМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина