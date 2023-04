Филмът "φ1.618" на Теодор Ушев е отличен със специалната награда на журито на Московския международен кинофестивал

Филмът на българския режисьор Теодор Ушев "φ1.618" получи специалната награда "Сребърен Свети Георги" на журито на 45-ия Московски международен кинофестивал, предаде ТАСС.

"Всички заедно решихме да присъдим специалната награда на журито за филм, който наистина харесахме. Искаме да ви благодарим за оригиналността, за творческия риск и за това как се е получило", каза колумбийският режисьор и сценарист Сиро Гера, който е член на журито.

Председател на журито е индийският кинорежисьор и продуцент Рахул Равел. Освен Гера членове са руските актьори Алексей Гусков и Светлана Иванова, както и казахстанската актриса Самал Еслямова. Президент на фестивала е Никита Михалков.

С реч, публикувана във Фейсбук Теодор Ушев обяви, че се отказва от отличието.

"Не мога да приема тази награда в град, от който се издават заповеди за убийства на деца, жени и старци. На ваши, на мои братя! Та ние пишем с едни и същи букви!... И вместо с тези букви да изписваме думи като любов, радост, щастие... тук с тях се пишат команди за изстрелване на бомби срещу хора, които просто искат да са свободни! Затова с голямо съжаление трябва да откажа да приема тази статуетка. Искам да я оставя на вас, тук, в Москва. Дано г-н Михалков я сложи в кабинета си до иконата със Св. Георги, за да ви напомня на какво е символ Св. Георги. Аз вярвам, че мирът ще настъпи, че доброто ще победи във войната над злото", казва той. Теодор Ушев завършва с призива: "Правете филми, не война!".

Голямата награда на Московския кино форум "Златен Свети Георги" за най-добър филм спечели чилийско-аржентинската продукция "Трима братя" на режисьора Франсиско Папареля. Той разказва историята на трима братя ловци. Председателят на журито Рахул Равел определи филма като "вълнуващ и сърцераздирателен".

Наградата "Сребърен Свети Георги" за най-добър режисьор получи мексиканецът Тонатию Гарсия за филма си "Черна луна".

Журито на 45-ия Московски международен кинофестивал даде наградата за най-добра актриса на японката Кахо Сето ("Drifting flowers, flowing days"). Боливийският актьор Фернандо Арсе ("The ones from below") получи приза за най-добра мъжка роля.

Тази вечер беше церемонията за закриването на форума в кинотеатър "Русия".

45-ият Московски международен филмов фестивал започна на 20 април. Около 200 продукции от 60 държави бяха представени в рамките на форума.