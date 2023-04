Хари Стайлс, Лизо и Пост Малоун са сред номинираните за наградите „Уеби“

Хари Стайлс, Пост Малоун, Лизо, Доджа Кет и Меган дъ Стелиън са сред номинираните за тазгодишните награди „Уеби“, които отличават най-доброто интернет съдържание и създатели, предаде АП.

Международната академия за дигитални изкуства и науки (МАДИН) обяви във вторник номинираните, избрани сред близо 14 000 кандидатури от 70 държави.

Певецът Стайлс получи номинация за рекламата си за „Еър подс“, комикът Тревър Ноа - за клиповете си, заснети между сцените на „Дневното шоу“, а феновете на кей-поп групата Би Ти Ес - за качванията им в ЮТюб с хаштаг #MyBTStory. Певицата Лизо бе номинирана за воденето на предаването си „Lizzo's Watch Out For the Big Grrrls“, в което тя е на лов за добри танцьори.

Сред номинациите за най-добър музикален видеоклип са „Wait For U“ на „Фючър“ с участието на Дрейк и Темс, „Compliance“ на „Мюз“, „Bad Man“ на „Дистърбд“ и преработената за Световния ден на психичното здраве „Beautiful“ на Кристина Агилера. Съвместната работа на „Металика“ с екипа на сериала „Странни неща“ за рекламата на колекция от стоки на „Хелфайър клъб“ е номинирана за най-добро партньорство или сътрудничество.

Фокусът върху изкуствения интелект отразява очарованието от технологичния свят от неговите перспективи, включително от компанията „Оупън Ей Ай“, която получи номинация за най-добър научен уебсайт или мобилен сайт. В тон с това е и номинацията на компанията за кетчуп „Хайнц“ за рекламната им кампания с изображения, генерирани от изкуствен интелект.

Компаниите, спечелили най-голям брой номинации, са „Епъл“ с 22, Ем Ти Ви с 15, „Нешънъл джиографик“ и „Нетфликс“ с по 14, „Одибъл“ с 13, Си Ен Ен, Ейч Би Оу и „Уошингтън поуст“ с по 12, „Гугъл“ и „Мета“ с по 11 и „Амазон“ с 10.

Наградите „Уеби“ се избират от МАДИН, докато за наградите „Уеби пийпълс войс“ гласуват фенове от цял свят – от днес до 20 април. Победителите във всички награди ще бъдат обявени на 25 април.