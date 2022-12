Певиците Риана, Тейлър Суифт и Лейди Гага получиха номинации за наградите на Дружеството на композиторите и текстописците

Певиците Риана, Тейлър Суифт и Лейди Гага ще се изправят една срещу друга в битка за авторско превъзходство, след като техни песни получиха номинации за наградите на Дружеството на композиторите и текстописците, съобщават "Варайъти" и "Холивуд рипортър".

Песните на трите носителки на "Грами" вече намериха място в краткия списък за "Оскар" в съответната категория.

"Hold My Hand" от "Топ Гън: Маверик" на Лейди Гага, "Lift Me Up" от "Черната пантера: Уаканда завинаги" и "Carolina" от "Където пеят раците" на Тейлър Суифт получиха номинации за песен от драма/документален филм за отличията на Дружеството на композиторите и текстописците.

Останалите претенденти за приза са авторката на песни Даян Уорън за песента й "Applause" от филма "Кажи го като жена" (Tell It Like a Woman) и музикантите от "Найн инч нейлс" Трент Резнър и Атикъс Рос за "You Made It Feel Like (Home)" от филма "Изцяло и напълно" (Bones and All).

В категорията за музика за студиен филм номинации получиха Александър Депла за "Пинокио" на Гийермо дел Торо, Картър Бъруел за "Баншите от Инишерин", Майкъл Абелс за "Не!", Майкъл Джакино за "Батман" и Джон Пауъл за "Не се тревожи, скъпа".

Депла е номиниран и в категорията за песен от мюзикъл/комедия за "Ciao Papa" от "Пинокио" на Гийермо дел Торо.

Актьорът Дарън Крис ще води церемонията за наградите на Дружеството на композиторите и текстописците, която ще бъде организирана в културния център "Скърбол" в Лос Анджелис на 15 февруари.