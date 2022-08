Рапърът, певец, автор на песни, продуцент, професионален кечист и актьор Бед Бъни се завърна на челна позиция в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителят си осигури първенството в чарта за девета непоследователна седмица със 105 000 еквивалентни единици, продадени в САЩ от албума му "Un Verano Sin Ti" за едноседмичния период на отчитане.

С постижението си Бед Бъни изравнява саундтрака на анимацията "Енканто" за най-много седмици - девет, прекарани на върха в класацията Топ 200 през 2022 г.

Миналата седмица пуерториканецът заемаше втората позиция.

Първенецът от миналата седмица - рапърът Род Уейв, е отстъпил на второ място с 57 000 продадени единици от албума "Beautiful Mind".

Третата позиция остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от певицата Бионсе с 52 000 продадени еквивалентни единици от "Renaissance".

Челната петица в класацията Билборд 200 се заема от кънтри певеца Морган Уолън с "Dangerous: The Double Album" (49 000 продадени еквивалентни единици) и певеца Хари Стайлс с "Harry's House" (45 000 продадени еквивалентни единици).

В Топ 10 на Билборд 200 намират място още рапърът Йънг Бой Невър Броук Агейн с "The Last Slimeto", певицата Деми Ловато с "Holy Fvck", Кралицата на попа Мадона с ремикс компилацията "Finally Enough Love", рапърката Меган дъ Стелиън с "Traumazine falls" и рока групата "Файв фингър дет пънч" с "AfterLife".