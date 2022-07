Сериал вдъхна нов живот на песен, създадена преди почти 40 години

Нашумелият научно-фантастичен сериал “Странни неща” вдъхна нов живот и буквално изстреля в челните позиции на музикалните класации певицата Кейт Буш с парче, създадено преди почти четири десетилетия.

За трета поредна седмица “Running Up That Hill" оглавява британската музикална класация.

Използваната в поредицата на стрийминг платформата Нетфликс песен дебютира през август 1985 г. И тогава става хит, но не успява да се изкачи до върха в чартовете, както направи в последните седмици.

След като прозвуча в сериала, сингълът застана начело на музикалните класации във Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, Швеция, Норвегия, Нидерландия, Австрия, Швейцария и отбеляза стремглав възход в САЩ, превръщайки се в първия сингъл на Кейт Буш, успял да влезе в топ 5 на американския чарт. В британското подреждане дори измести от първата позиция суперзвездата Хари Стайлс и неговата “As It Was”.

„Това е много удивително“, казва пред Би Би Си британският радиоводещ Мат Евърит. „Хари Стайлс е един от най-големите поп изпълнители в света и зад това стои огромна машина. И да се случи нещо подобно … безпрецедентно е.”

Четвъртият сезон на "Странни неща" се излъчва от края на месец май по Нетфликс, а на “Running Up That Hill" е отредено важно място в него. Сингълът се възроди “благодарение на младите фенове, които харесват сериала", написа 63-годишната Кейт Буш в пост, качен на официалния й сайт. "Всичко това е много вълнуващо! Благодаря на всички, които подкрепиха песента", добави тя.

“Running Up That Hill" е включена в петия студиен албум на британската изпълнителка - “Hounds Of Love”, на който тя е продуцент, а също така композира музиката на повечето от парчетата в него.

След 37 години песента отново е хит, тъй като сценарият й отрежда специално място и значение за героинята в “Странни неща” Макс Мейфийлд (в ролята се превъплъщава актрисата Сейди Синк). Парчето на Кейт Буш прозвучава неколкократно в сериала, като дори се оказва животоспасяващо за тийнейджърката.

“В началото на сериите Макс е много отчаяна“, обяснява Джейми Кембъл-Бауър, който е в ролята на Векна, един от главните герои в сериала - зло свръхестествено създание. “Музиката е безопасно място - мястото, където тя отива, за да се почувства добре… А любимата й песен е на Кейт Буш".

В една от сцените злодеят Векна се опитва да нахлуе в ума на Макс, но Кейт Буш идва на помощ. „Приятелите й осъзнават, че най-добрият начин да я измъкнат е като й пускат музика, за да й припомнят реалността“, обяснява Кембъл-Бауър. “Когато песента зазвучава, тя й дава сила... Според мен това е много красиво.“

“Показвайки „Running Up That Hill“ в толкова положителна светлина – като талисман за Макс – сингълът е … емоционалната арена на нейната история“, написа още Буш. „Страхът, конфликтът и силата на любовта са около нея и приятелите й”.

Сериалът представи позабравената “Running Up That Hill” на едно ново поколение, но огромният успех, който пожъна, се оказа изненадващ за всички, обобщава Би Би Си.

В началото на юни сингълът от 1985 г. е най-продаваната песен в света, с над 57 милиона стриймвания в световен мащаб в рамките на седем дни. В Тик Ток видеата с хаштаг #RunningUpThatHill са гледани повече от 530 милиона пъти.

„Никога досега не съм изпитвала нещо подобно!”, признава британската певица. "Всичко е толкова вълнуващо".

Благодарение на невероятния интерес към "Running Up That Hill", Кейт Буш подобри няколко рекорда, включително този за най-дълъг период между издаването на сингъл и изкачването му до върха на британската музикална класация. Парчето й измести сингъла на "Уам!" "Last Christmas", който миналата година оглави британските класации 36 години след дебюта си. Освен това 63-годишната певица е и най-възрастната изпълнителка, заемала лидерската позиция в музикалната класация на родната си страна.

"Running Up That Hill" е втората песен на Кейт Буш, успяла да се изкачи на върха в британската музикална класация. За първи път изпълнителката заема лидерското място в чарта преди 44 години с парчето “Wuthering Heights” - това е и рекордно дълъг период, в чийто рамки изпълнител се връща начело на чарта.