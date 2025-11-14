Русе е град на музиката, каза директорът на общинското предприятие "Русе Арт" Мариан Савов

Подробно търсене
Представяне на списание ЛИК "България в джаза"

Новият брой на списание ЛИК на тема "България в джаза" бе представен в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в Русе. В изданието е включена историята на джаза в България - от 50-те години до днес, както и разговори с водещи музиканти и организатори на джаз фестивали, и карта на над 70 фестивала в страната. На снимката: директорът на ОП "Русе арт" Мариан Савов. Снимка: Бисер Тодоров/БТА
Русе е град на музиката. Това каза Мариан Савов - директор на общинското предприятие "Русе Арт", на представянето на октомврийския брой на списание ЛИК "България в джаза", което се състоя днес в пресклуба на БТА в Русе. 

Той посочи, че тази вечер в града ще бъде открито поредното издание на Jazz Fest Ruse, който е най-старият джаз фестивал в България. Организатори на музикалния форум са Общината и общинското предприятие "Русе Арт", а програмен директор е известният музикант Теодосий Спасов. 

Савов обясни, че Теодосий Спасов има основа роля в организацията на фестивала. 

"Той проучи възможностите и избра най-доброто от българската и световната джаз сцена, което тази вечер и утре вечер да се представи пред взискателната публика на град Русе. Изключително съм щастлив за поредното издание. Искам да кажа, че Русе наистина е град на музиката, като изложбата "Русе и музиката" ще бъде открита тази вечер. Искам да благодаря на всички наши гости и спомоществователи. Огромна благодарност и на всички, които ще напълнят залата и ще бъдат съпричастни с едно уникално събитие", каза Савов.

По думите му фестивали се правят трудно, но пък трябва да имаш сърце, за да мечтаеш, за да ги направиш. 

"Мисля, че в лицето на нашия екип, като започнеш от ръководството на Общината и стигнеш до изпълнителите, които са тук, действаме в синхрон и се надяваме да имаме прекрасен фестивал", каза Мариан Савов. 

Сред гостите в пресклуба на БТА в Русе бяха флейтистът Борислав Ясенов, унгарският саксофонист Михай Борбей и диригентът на Биг Бенд Русе Димчо Рубчев, които публиката ще види и чуе по време на фестивала в крайдунавския град.

