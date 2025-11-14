Русе е град на музиката, каза директорът на общинското предприятие "Русе Арт" Мариан Савов

Русе е град на музиката. Това каза Мариан Савов - директор на общинското предприятие "Русе Арт", на представянето на октомврийския брой на списание ЛИК "България в джаза", което се състоя днес в пресклуба на БТА в Русе.

Той посочи, че тази вечер в града ще бъде открито поредното издание на Jazz Fest Ruse, който е най-старият джаз фестивал в България. Организатори на музикалния форум са Общината и общинското предприятие "Русе Арт", а програмен директор е известният музикант Теодосий Спасов.

Савов обясни, че Теодосий Спасов има основа роля в организацията на фестивала.

"Той проучи възможностите и избра най-доброто от българската и световната джаз сцена, което тази вечер и утре вечер да се представи пред взискателната публика на град Русе. Изключително съм щастлив за поредното издание. Искам да кажа, че Русе наистина е град на музиката, като изложбата "Русе и музиката" ще бъде открита тази вечер. Искам да благодаря на всички наши гости и спомоществователи. Огромна благодарност и на всички, които ще напълнят залата и ще бъдат съпричастни с едно уникално събитие", каза Савов.

По думите му фестивали се правят трудно, но пък трябва да имаш сърце, за да мечтаеш, за да ги направиш.

"Мисля, че в лицето на нашия екип, като започнеш от ръководството на Общината и стигнеш до изпълнителите, които са тук, действаме в синхрон и се надяваме да имаме прекрасен фестивал", каза Мариан Савов.

Сред гостите в пресклуба на БТА в Русе бяха флейтистът Борислав Ясенов, унгарският саксофонист Михай Борбей и диригентът на Биг Бенд Русе Димчо Рубчев, които публиката ще види и чуе по време на фестивала в крайдунавския град.

/МП