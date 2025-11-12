Картини на водещия Боб Рос ще бъдат продадени на търг в подкрепа на обществената телевизия в САЩ

Три картини на емблематичния телевизионен художник Боб Рос ще бъдат предложени на търг в Лос Анджелис в разпродажба, целяща да подкрепи обществените телевизионни станции в Съединените щати, предаде Ройтерс.

Разпродажбата, организирана от Американската обществена телевизия (APT) и от аукционната къща Bonhams, е най-голямото публично предлагане на оригинали на Рос. Общо тридесет картини ще бъдат продадени на търг, като всички нетни приходи ще бъдат в полза на общественото телевизионно разпространение.

Две от картините, изложени преди търга, са създадени в предаването на Рос The Joy of Painting („Радостта от рисуването“), което се излъчва по PBS в продължение на 11 години, от януари 1983 г. до май 1994 г. Едната картина, морски пейзаж върху вертикално платно, е създадена за учебник, публикуван от Рос.

Идеята за търга идва от Джоан Ковалски, президент на Bob Ross Inc., компанията, която управлява интелектуалната собственост и наследството на Рос. Ковалски решава да продаде произведенията на търг, след като вижда две отделни картини на Рос да се продават на високи цени в Bonhams по-рано през 2025 г. Тя се свързва с APT, за да проучи как по-голяма разпродажба би могла да помогне за компенсиране на скорошните загуби на федералното финансиране, които засягат обществените телевизии. „Това беше просто идея, която ми хрумна посред нощ“, каза Ковалски. „Нямах представа дали ще проработи или не, но малко по малко сглобих парчетата и реших, че това е наистина страхотна идея. Смятам, че вероятно това е нещо, което Боб би искал да направи, ако все още беше тук.“

През юли 2025 г. Конгресът съкрати 1,1 милиарда долара федерално финансиране за Корпорацията за обществено радиоразпръскване, изпълнявайки целта на президента Доналд Тръмп да спре финансирането на обществените медии.

Боб Рос почина на 4 юли 1995 г. на 52-годишна възраст. Неговият стил на преподаване и оптимистична философия му помогнаха да се превърне в културна икона в САЩ. Популярността му напоследък достигна до по-млада аудитория в резултат на социалните медии и стрийминг платформите, припомня още Ройтерс.