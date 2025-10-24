Чарлина Вичева: Догодина ЕС ще представи стратегия за крайбрежните общности на Черно море

Директорът на Генерална дирекция "Морско дело и рибарство" към Европейската комисия Чарлина Вичева представи Европейския пакт за океана като ключова инициатива за устойчиво управление на моретата и океаните, по време на Международния форум "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще" в Бургас.

"Този пакт обсъдихме преди няколко месеца с представители на местната власт, бизнес-общности, кметове. Пактът беше представен на конференцията на ООН за океана в Ница, Франция и беше едно от най-атрактивните предложения. Това предложение беше представено от президента на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща", каза Вичева.

Тя отбеляза, че океанът и моретата регулират климата и че Европейският пакт за океана има за задача да отговори на ключови предизвикателства чрез шест групи цели: възстановяване на морските екосистеми и биоразнообразието; укрепване на устойчивостта и конкурентоспособността на синята икономика; подкрепа на крайбрежните общности; развитие на науката за океана; защита на морската сигурност и отбраната; и засилване на глобалната дипломация по отношение на океана.

"Ако не се отнесем към океана с достатъчно уважение и не го пазим, той ще се отнесе към нас по същия начин. Затова първата група цели е възстановяване на морските екосистеми и биоразнообразието. Втората е укрепване на конкурентоспособността на синята икономика чрез създаване на качествени работни места, свързани с наука и иновации", каза Вичева. Третата група цели е свързана с крайбрежните общности, които са едновременно уязвими заради климатичните и екологични предизвикателства, но същевременно държат потенциала на синята икономика, който може да движи цели страни напред.

Планираме да представим стратегия за крайбрежните общности в първата половина на следващата година, посочи Чарлина Вичева, подчерта ролята на науката за океана: "... ние знаем много малко за океана и не можем да развиваме икономиката му и да го опазваме успешно, ако не разполагаме с достатъчно знания".

Що се отнася до сигурността и отбраната, тя посочи, че "синята икономика няма как да се развива без степен на сигурност. 99 на сто от дигиталната свързаност и 80 на сто от транспорта преминават през морета и океани. Това показва колко е важна морската сигурност".

Вичева акцентира върху глобалната дипломация като добави, че световният океан не може да се управлява от една или друга държава. "ЕС е лидер в това отношение и трябва да продължи да развива позицията си като лидер в дипломацията за океана", каза директорът на Генерална дирекция "Морско дело и рибарство" към ЕК.