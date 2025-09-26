С над два процентни пункта се увеличава коефициентът на заетост в област Търговище през второто тримесечие на годината. От 43 на сто в края на март към края на месец юни той достига 45,2 процента, съобщават от Териториалното статистическо бюро (ТСБ) - Североизток.

През второто тримесечие на настоящата година общият брой на заетите в област Търговище достига 37 100. От тях 20 300 са мъже, а 16 800 са жени. Това обосновава и различните стойности по показателя коефициент на заетост, които са съответно 51,5 процента за мъжете и 39,4 процента за жените.

По брой на заетите лица област Търговище се нарежда на двадесет и пето място в страната, а по коефициент на заетост е на двадесет и трето място.

През отчетния период заетите граждани в региона на възраст между 15 и 64 навършени години са 35 000, допълват от статистиката.

Сравнителна справка в данните на институцията показва, че коефициентът на заетост на населението на 15 и повече навършени години средно за страната е 53,2 процентни пункта. Според регионалното разпределение в челните позиции на статистиката са областите Варна с 60,5 процентни пункта и София (столица) с 60,3 на сто. При коефициент на заетост от 39 процента област Монтана заема последното място в статистиката за второто тримесечие на годината.