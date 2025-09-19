Техници за изграждане на кабелни трасета и на системи за сигурност и видеонаблюдение търси "Смарт Тех Про" ООД в Търговище. Това каза за БТА управителят на дружеството Валентин Василев.

По думите му обяви за разкритите позиции са публикувани онлайн преди десетина дни, кандидатите към момента са единици. За достигане до по-широк кръг потенциални служители от фирмата разширяват покритието и адресират обявлението и в Шуменско.

"Смарт Тех Про" ООД е наследник на "Бест Технолоджи – ТГ" ООД. С новото име и в съдружие между Валентин Василев и Димитър Димитров "Смарт Тех Про" ООД стартира дейност през 2022 г., стъпвайки обаче на петнадесетгодишен опит.

Основната дейност на фирмата е изграждане и поддръжка на системи за сигурност, в това число системи за видеонаблюдение, алармени системи против проникване, пожароизвестителни системи и системи за контрол на достъп.

Валентин Василев уточни, че, освен изграждане на системите, в дейността на фирмата е и осъществяването на профилактика на съоръженията. Когато е хубаво времето предпочитаме да работим на открито, а при неблагоприятни метеорологични условия извършваме профилактиката и поддръжката, каза той.

От кандидатите се изискват техническо образование в областта на електротехниката или сходна специалност, добри умения за работа с инструменти и специализирано оборудване. Предишен опит на подобна позиция се счита за предимство. Ръководството държи служителите да умеят да работят в екип и да бъдат отговорни към поетите задължения.

В отговор на изискванията фирмата предлага конкурентно възнаграждение, каза Василев. Осигуряват се възможности за професионално развитие и сертификационни обучения. Работи се на осемчасов работен ден при петдневна седмица, като са почивни и всички официални за страната празници. Стараем се да осигурим и подкрепа за баланса работа - личен живот за нашите служители, каза още той.

Дейността на фирмата се разраства през последните пет години, след като дружеството се утвърждава като професионалист в сектора. Към момента работят шестима души, а свободните позиции са разкрити за допълнително разширяване екипа от служители.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.