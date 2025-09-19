В Пивоварна Шумен на "Карлсберг България" АД се търсят специалисти, свързани с производство, логистика и продажби

В Пивоварна Шумен на "Карлсберг България" АД се търсят специалисти, които могат да бъдат разделени в три категории: производство, логистика и продажби, съобщи за БТА Георги Делчев, мениджър на пивоварната.

Висококвалифицираните кадри в пивопроизводство са основно инженерно-технически специалисти в различни области - електротехника, механика, машиностроене, автоматика и автоматизация на производството, както и инженери автоматизация, процесни инженери, технически ръководители, техници "Контролно-измервателни прибори и Автоматика" (КИПиА), механици, оператори и лаборанти, допълни Делчев.

Отворените позиции в момента са за процесен инженер и за началник смяна в цех "Бутилиране". Процесният инженер осигурява безаварийна и надеждна работа на всички машини и съоръжения в производството в съответствие с изискванията за безопасна работа. Предоставя и използва пълната гама от методи и инструменти за подобряване на работата на машините и съоръженията, безопасността и качеството с цел справяне със загубите в производството, като по този начини подкрепя изграждането на организация с висока производителност. Началникът на смяна в цех "Бутилиране" планира, организира, координира и контролира производствения процес в рамките на работната смяна и управлява екип от оператори, уточни мениджърът на Пивоварна Шумен.

Той коментира, че "Карлсберг България" АД разполага с две пивоварни – в Шумен и Благоевград, както и с логистични центрове и търговски офиси в страната.

"Историята ни започва през 1882 година в град Шумен, когато чешкият пивовар Франц Милде, заедно с група местни предприемачи, основава първата пивоварна – "Шуменско пиво". Само година по-късно вече се произвеждат първите 1000 хектолитра бира. През годините "Шуменско" се утвърждава като символ на качество и иновации – от първата българска реклама в кината през 1940 г., до емблематичната "Бомбичка", която лети на борда на БГА "Балкан" и става официална бира на царския двор. През 2002 г. пивоварната става част от глобалната Карлсберг Груп, а през 2022 г. отбелязва 140 години с лансирането на "Шуменско 100% Малц" – продукт, който съчетава традиция и модерност. Тази година "Шуменско Специално", нашата емблематична "Бомбичка", беше удостоено със златен медал от Monde Selection 2025 в категория "Бира". "Шуменско Специално" беше отличено със златен медал, благодарение на перфектния баланс между вкус и послевкус, наситения аромат, приятната горчивина и отличителната опаковка – ключови елементи, високо оценени от експертите на конкурса", съобщи Делчев.

Днес "Карлсберг България" АД има близо 600 служители и е част от международната "Карлсберг Груп" – една от водещите пивоварни компании в света, в която работят близо 30 000 души, а портфолиото ѝ включва 140 марки, подчерта Делчев.

Извън основните дейности по пивопроизводството Пивоварна Шумен развива и социално-образователни програми за млади специалисти. Участието в проекта "Подкрепа за дуалната система на обучение" е част от дългосрочната стратегия на "Карлсберг България" АД за устойчиво развитие, инвестиране в човешкия капитал и насърчаване на тясната връзка между образованието и бизнеса. Дуалната система комбинира теоретично обучение в професионалното училище с реален практически опит в пивоварната. Това дава възможност на учениците да придобият ключови професионални умения още по време на средното си образование. Тази година петима ученици от 12 клас от Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт (ПГМЕТТ) "Христо Ботев" гр. Шумен завършиха успешно програмата, която ще им даде конкурентно предимство пред останалите връстници на пазара на труда. Програмата обхваща ученици от 11 и 12 клас, които работят на трудов договор в компания, спрямо утвърдения учебен план, като получават и възнаграждение за положения труд. Свидетелство за професионална квалификация, учениците ще получат след успешно полагане на държавен зрелостен изпит по теория и практика по специалността на обучение. Свидетелството е част от дипломата за средно образование, допълни мениджърът на Пивоварна Шумен.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.