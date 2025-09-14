От винарска избра "Магура“ отбелязват добра реколта тази година и приключват с прибирането на белите сортове грозде

От винарска изба "Магура“ отбелязват добра реколта тази година и приключват с прибирането на белите сортове грозде. От избата обявиха, че предстоят няколко нови артикула, основно червени вина. С най-новата серия на винарната се поставя акцент върху местните сортове грозде, каквито са Гъмзата и Врачанският мискет. Сред най-новите вина са Гъмза и Сира в купаж, както и Врачански мискет с Ризлинг в купаж. Предстои към винената гама на винарната да бъде добавен Мавруд.

"Акцентираме много на местните сортове", подчерта търговският директор на винарна "Магура“ Елена Байкова. "Доста голяма част от производството е от местни сортове, какъвто е Гъмзата", допълни тя.

Single Vineyard е най-новата серия на винарната. На пазара вече е виното от Гъмза и Сира в купаж, отбеляза технологът на винарска избра "Магура“ Даниела Георгиева. Това лято от избата обявиха, че "вдъхват нов живот на позабравения сорт Тамянка" и виното от този сорт грозде заслужено се нарежда сред най-емблематичните за изба "Магура“ през този сезон.

"Избата получи признание на най-престижния световен винен конкурс Decanter WWA 2025", отбеляза Елена Байкова. Вината "Девицата“ (Гъмза) и "Ловецът“ (Сира, Малбек, Каберне Фран) са със сребърни, а "Егоистът“ (Совиньон блан) с бронзов медал. Със златни медали на конкурса MUNDUS VINI Spring Tasting 2025 международното жури е наградило вината "Девицата“ (Гъмза) и "Звездният телец“ (Рубин) на изба "Магура“, каза още Елена Байкова. Три от вината от серията "Медиум" (Medium) на изба "Магура“ са оценени от международно жури от винени експерти и наградени със сребърни медали на Balkans International Wine Competition 2025 в Науса, Гърция.

По думите на Елена Байкова тази година винарска изба "Магура“ е участвала на изложението The Ultimate CEE Wine Fair в Лондон, което събира едни от най-добрите винопроизводители от Централна и Източна Европа. През март изба "Магура“ е била част от националния щанд на България на изложението ProWein 2025 в Дюселдорф (Германия).

Винарната ще вземе участие в предстоящото издание на DiVino.Taste – най-голямото българско изложение, обяви Елена Байкова.

Винарска изба "Магура“ се намира в село Рабиша, разположено между река Дунав, червените пясъчни скали на Белоградчик и природния феномен пещера Магура. Избата стопанисва една от галериите в пещера Магура – "Прилепите“, където уникалното и изтънчено естествено пенливо вино отлежава три години. По своите почвени и климатични условия районът около Рабишката могила се доближава до тези на френската област Шампан, затова тук се произвежда висококачествено естествено пенливо вино по класическа технология. Постоянната температура от 12°С, тъмнината и подходящата влажност на въздуха създават условия за естествено шампанизиране. Виненият туризъм е основен акцент в дейността на избата под формата на турове и дегустации в залата в пещера Магура.