Промени в Закона за статистиката, предвиждащи председателят на НСИ да се избира от парламента, бяха приети на първо гласуване от икономическата комисия

Законопроект за изменение на Закона за статистиката, предвиждащ председателят и заместник-председателите на Националния статистически институт да се избират от Народното събрание, а не от Министерски съвет, бе приет на първо гласуване от Комисията по икономическа политика и иновации към парламента. Поправката в закона, внесена от Александър Койчев Иванов от ГЕРБ-СДС и група народни представители, бе приета с 9 гласа "за", 4 "против" и двама гласували "въздържал се“.

Вноситетелят на законопроекта за изменение на Закона за статистиката и зам.-председател на икономическата комисия Александър Иванов представи мотивите на предложението. По думите му Регламент (ЕО) N 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година поставя изисквания както към дейността на националните статистически органи, така и към държавите членки, едно от които е задължението да гарантират независимостта им.

Елемент от общата рамка, осигуряваща професионална независимост, са правила от регламента, съглосно които ръководителите на националните статистически институти са независими в действията си при изпълнение на своите свързани със статистиката задачи и не търсят и не получават указания от никое правителство или друга институция, орган, служба или образование, а процедурите за назначаването им са прозрачни и се основават единствено от професионалните критерии, става известно от мотивите към законопроекта.

На база тези мотиви предложението за изменение на Закона за статистиката предвижда председателят и заместник-председателите на НСИ да се избират не от Министерски съвет, а от Народното събрание.

По този начин и при следване на процедурата, регламентирана в чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ще се осигурят в по-голяма степен публичност, прозрачност и професионални критерии при избора, добави Иванов при мотивирането на предложението.

Предложението предвижда председателят да се избира от Народното събрание, като заместник-председателите също да бъдат бъдат избирани от парламента по предложение на председателя на НСИ.

В срок до един месец от влизането в сила на този закон Народното събрание избира председател и зам.-председатели на НСИ, като с този избор мандатите на избраните председател и зам.-председатели от Министерски съвет се прекратяват, пише в предложението за изменение на Закона за статистиката.

Богдан Богданов и Даниел Лорер от ПП-ДБ посочиха, че тяхната парламентарна група няма да подкрепи законопроекта. Според Богданов той представлява изземване на функциите на изпълнителната власт и пряко вмешателство в нейната работа. Лорер пък посочи, че притеснение буди избраният момент за промяна в този закон, който ще доведе до смяна на настоящото ръководство на НСИ в деликатен момент, в който страната ни трябва да докладва данни на Европейския съюз относно изпълнението на бюджет в контекста на приемането на еврото.

Мария Илиева от "Величие" също посочи, че няма да подкрепи законопроекта, тъй като това според нея е легално отнемане на мандат.

Александър Иванов каза, че с тези промени единствено се цели по-голяма прозрачност и избор на ръководство на НСИ чрез парламента е най-прозрачна и най-видна за българските граждани процедура, а Йордан Цонев от "ДПС-Ново" начало отбеляза, че НСИ трябва да стане независим от изпълнителната власт, тъй като неговата работа отразява работата именно на същата тази изпълнителна власт.